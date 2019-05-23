Ученые совершили прорыв в диагностике иммунной системы 2 23.05.2019, 10:43

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Иммунная система во многом определяет состояние здоровья человека.

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта совместно с зарубежными коллегами создали уникальную систему диагностики состояния иммунитета, которая впервые оценивает не только наличие определенных маркеров, но и их количество. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in physiology, сообщает ria.ru.

Иммунная система во многом определяет состояние здоровья человека, и сбои в ее работе повышают риск инфекционных и даже онкологических заболеваний. Однако понять, насколько хорошо работает иммунная система, очень сложно. Новый метод проверки состояния иммунитета может перевернуть представления о качестве диагностики.

Ученые БФУ им. Канта, Московской детской больницы №9 имени Сперанского, Новосибирского института биоорганической и фундаментальной медицины и их зарубежные коллеги провели исследование, результаты которого помогут быстро определять, существуют ли у человека проблемы с иммунитетом.

"Уникальность нашей разработки состоит в том, что это единственная в мире система, которая оценивает не только наличие или отсутствие определенных маркеров, но и их количество. Кроме того, данный метод очень дешев и доступен. Тест будет стоить всего 450-500 рублей", — рассказал РИА Новости профессор-исследователь Медицинского института БФУ им. И. Канта, соведущий телепрограммы "Жить здорово" на Первом канале Андрей Продеус.

Тестирование можно проводить практически в любой лаборатории, которая обладает базовой аппаратурой для генетического анализа, так называемого анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест-система дает возможность быстро и недорого исследовать маркеры развития Т и В клеток.

По словам ученых, в ходе исследования было показано, что эффективность нового метода выше, чем у многих более дорогостоящих методов исследования. Ранее способа оценить иммунитет не только качественно, но и количественно, не существовало.

Созданная система позволит пациентам избежать затрат на разного рода средства для "повышения иммунитета", навязываемых недобросовестными производителями: "Сейчас многие хотят "повысить иммунитет", и на рынке лекарств достаточно препаратов, которые обещают это сделать. Но вопрос состоит в том, надо ли вам повышать иммунитет? Может быть, с ним все в порядке, и причина плохого самочувствия кроется в чем-то другом? Наши тесты дают быстрый ответ на этот вопрос", — сообщил Андрей Продеус.

Метод официально зарегистрирован Росздравнадзором и будет внедряться в практическую медицину. На совещании российских детских онкологов, гематологов и иммунологов были приняты клинические рекомендации, которые включают в себя использование разработанных тестов.

В ближайшее время ученые планируют опубликовать два исследования, одно из которых посвящено неонатальному скринингу (обнаружению проблем с иммунитетом у новорожденных), а второе — борьбе с лейкозами (оценке эффективности лечения рака крови).

Как отметил Андрей Продеус, на сегодняшний день исследования, которые относятся к генетике и иммунологии, сложно осуществлять в одном месте. Необходим симбиоз технологии, знаний и клиники. В БФУ планируется создать своеобразный плацдарм для отработки новой системы. В дальнейшем местный опыт планируется распространить в других регионах и странах мира.