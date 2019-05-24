Подполковник милиции: Моральное состояние Шуневича не соответствует его должности 24.05.2019, 13:10

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Игорь Шуневич

Министру внутренних дел нужно уметь признавать свои ошибки.

Министру внутренних дел нужно было бы извиниться перед необоснованно задержанными цыганами, - считает глава Объединенной гражданской партии, бывший подполковник милиции Николай Козлов, сообщает «Радыё Рацыя».

Как известно, накануне министр внутренних дел Игорь Шуневич агрессивно заявил, отвечая на вопрос одного из журналистов: «У министра нет ни повода, ни основания просить прощения у цыганов. Понятно?».

Массовые и жестокие задержания произошли после сообщений об убийстве, как предполагалось, цыганами, сотрудника могилевского ГАИ. Позже следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

«Какими бы мотивами не последовали при задержании, но если выясняется, что человек не виновен, то, по-видимому, нужно извиниться, особенно министру.

Больше всего удивляет, конечно, его отношения к тому, что он делает. Я понимаю, что он считает себя всегда правым. На мой взгляд, все что он делает - это ужасно. Это говорит о его определенном моральном состоянии, мне кажется, что его моральное состояние не соответствует той должности, которую он занимает», - считает Николай Козлов.