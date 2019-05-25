«Мы такие, как белорусы»: как живет цыганский поселок в Могилеве 25.05.2019, 13:49

ФОта: svaboda.org

Милицейские рейды здесь были и раньше, но не такие массовые.

После смерти могилевского инспектора ГАИ милиция провела рейды и массовые задержания в поселениях, где компактно проживают цыгане. Эти события привлекли внимание к цыганскому этническому меньшинству.

Обычные белорусы в своей повседневной жизни с цыганами сталкиваются нечасто. Уединенный и закрытый для чужих быт сформировал немало стереотипов о цыганской общине. В криминальной хронике нередко сообщается о преступлениях, совершенных «лицами цыганской национальности». Это укрепляет в сознании белоруса негативные представления о цыганах.

«Радыё Свабода» расспросило цыган из могилевского поселке Гребенево о их жизни и отношениях с белорусами. В рассказах они пытаются разрушить прочные стереотипы о себе.

Коротко о цыганах

Первые сведения о цыганах на территории Беларуси зафиксированы в привилегии Александра Ягеллончика 1501 года. Согласно грамоте великого князя литовского цыганам разрешалось кочевать по землям княжества.

Согласно переписи населения 2009 года, цыган в Беларуси более 7 тысяч. Сами цыгане называют другую цифру - около 60 тысяч.

Самая большая цыганская община - на Гомельщине: более 2,5 тысяч человек.

Официально трудоустроенными считаются около 10 процентов цыган. Цыгане сетуют, что их не берут на работу из-за национальности.

Милицейские рейды были и раньше, но не такие массовые

Гребенево - поселок с крупной в Могилеве цыганской диаспорой. По словам местных цыган, первыми облюбовал это место более ста лет назад цыганский род Русаковых. Они перебрались в Беларусь со Смоленщины. В настоящее время в поселке около 100 цыганских семей. С их усадьбами соседствуют дома белорусов.

Милицейский рейд 16 мая остается одной из главных тем в разговорах местных цыган. Поздним вечером того дня вооруженные омоновцы не пропустили ни одного цыганского дома.

«По улице ехал автозак, а за ним, как в войну, тянулась толпа цыган. Ездили несколько БТРов. По домам ходили вооруженные, в масках люди. В каждой раздавался мат, угрозы, крики перепуганных хозяев и их детей. Задержанных свозили в Октябрьский отдел милиции», - говорит один из первых собеседников Вячеслав.

По его словам, милицейские рейды в Гребенево были и раньше, но не такие масштабные. Обычно под них подпадали отдельные усадьбы. Поведение милиционеров всегда было бесцеремонным, говорит он.

«Если открыл дверь и тебя сразу не оттолкнули, то просишь вести себя тише, чтобы не пугать детей, но на такие просьбы милиционеры не обращают внимания. Если не успел открыть двери, то выломают или окна повыбивают. В домах ищут наркотики или краденое», - говорит Вячеслав.

Он говорит, что не может объяснить, почему распространение наркотиков связывается с цыганами. Допускает, что причина в стереотипах, которые сформировали предвзятое отношение к цыганской общине.

В армию цыгана забирают, а на работу не берут

Гребенево растянулось вдоль Днепра на южной окраине Могилева. Цыгане до сих пор пасут на днепровских лугах коров, коз, лошадей.

Вячеслав и его семья растят скот и с этого живут. Как он говорит, много цыган вынуждены ехать на заработки в Россию, так как в Беларуси устроиться цыгану трудно.

«В открытую не говорят, что не берем, так как цыган. Но как только увидят, кто пришел устраиваться, то заявляют: вакансии больше нет. Почему-то считается: если цыган, то обязательно вор», - говорит Вячеслав.

По его словам, в России такого отношения нет. Там цыгане работают грузчиками, строителями. Устраиваются на заводы. Зарплата - 1000 долларов. Последние несколько лет цыгане выезжают на заработки в европейские страны. В приоритете - Польша. Некоторые в Беларусь не возвращаются.

Сестра Вячеслава заканчивает Могилевский университет питания. Удастся найти занятие по профессии, девушка не знает. Говорит, что предвзятого отношения в учебном заведении по причине цыганского происхождения нет. Условиями учебы довольна.

Вячеслав говорит, что цыган, как и белорусов, призывают служить в армию. По его словам, это чуть ли не единственное место, где на национальность не обращают внимания.

Цыгане как белорусы

Сородич Вячеслава, 62-летний Владимир - на пенсии. Растит быков и свиней. Раньше их сдавал мясокомбинату. Теперь продает бизнесменам. Платить налоги. По достатку считает себя середняком.

Как и многих других гребеневских цыган, его задержали 16 мая. Потом другие милиционеры выломали дверь его дома, ища уже задержанного хозяина.

«Мы же такие, как белорусы. Здесь родились. Крестились и работаем. Но, чего скрывать, унижение нас как цыган существует», - говорит он.

Как и предыдущий собеседник, Владимир сетует, что цыгану найти работу очень трудно, а «если не на что жить, то он решается на незаконное занятие».

«Безусловно, у цыган есть воровская жилка, и это не тайна. Но, как говорят, не равен лес, не равны люди. У каждой нации есть свои уроды, но, поверьте, среди цыган большинство - доброжелательные люди, хотя и закрытые от остального мира», - говорит собеседник.

В приютах цыганских детей нет. Старики не скитаются по миру

Владимир говорит, что у него с женой нет своих детей, но они вырастили двух племянниц. Девочки оказались сиротами. Теперь они взрослые и имеют своих детей. Одна племянница - администратор в ресторане, а вторая повар.

«Цыгане не отдают своих детей в приюты. У нас это считается большим грехом. Они не бродят по миру. Если ребенок оказался без отца и матери, то его заберут родственники. Ни одной истории, когда кто-то из цыган выбросил своего ребенка, или, не дай Бог, убил», - говорит Владимир.

По его словам, старые немощные цыгане тоже не остаются без ухода. О них заботятся до смерти, если нет детей, то родственники. Уважение к старшим - для цыгана норма.

Цыгане сами наказывают преступников

60-летний Анатолий до пенсии работал плотником, бетонщиком в ПМК. Говорит, что в советское время цыгану было проще найти работу. Тогда на цыганское происхождение не очень обращали внимание.

«Если бы в мире были все такие воры, как цыгане, то мир намного лучшим был бы», - говорит он. По его словам, в цыганской общине существуют обычаи, которые предусматривают жесткую кару за преступления. Он настаивает, что в кодексе поведения цыгана нет места насилию и убийству.

«Злоумышленника могут даже выгнать из общины, и ни один из цыган не примет его у себя дома», - объясняет Анатолий.

По его словам, нередки случаи, когда милиция обращается к барону, чтобы тот поспособствовал установлению преступника.

Если белоруска хочет выйти за цыгана, должна быть готова стать цыганкой

Алина живет со своей семьей в двухэтажном коттедже. На достаток не жалуется. Отмечает трудности в трудоустройстве. По ее словам, немало цыган нанимается на сезонные работы в колхозы. Там работают в коровниках и свинарниках. В городе же устраиваются те, кому повезет.

И цыгане, и белорусы настаивают, что межнациональных конфликтов между ними не возникает. Иногда бывают бытовые ссоры, которые решаются по-соседски. Такого же мнения придерживается Алина.

По ее словам, длительное сожительство цыган с белорусами все чаще приводит к смешанным бракам, которые еще десятка два лет назад не приветствовались. Даже считались позором, добавляет она. Девушке, которая решилась выйти за цыгана, придется учить язык мужа.

«Ей предстоит учиться цыганским традициям», - говорит Алина.

Вместе с тем она отмечает, что под такое требование подпадают не все женщины, которые вышли за цыган. Некоторые ограничиваются пониманием языка и знанием важнейших бытовых цыганских фраз. Родственники мужа не настаивают на полной ассимиляции.

По мнению Алины, настороженное отношение к цыганам объясняется тем, что они долгое время не имели постоянного убежища, так как кочевали. Такой образ жизни научил цыган зарабатывать по-разному.

«Конечно же, цыган способен обмануть, и это он умеет делать хорошо. На кражу мы способны. Возможно, на неоднозначное восприятие цыганок повлияло то, что немало их умеет гадать. Это ремесло передается от бабушек и мам», - говорит собеседница.

Русский язык цыган - с изрядной примесью белорусского

Цыганские дети ходят в 13-ю школу - единственную в поселке. Учатся в ней на русском языке. Половина учеников - дети из цыганских семей.

«Быть неграмотным сейчас трудно, но если родители не наседают, то дети после 9 классов учебу бросают. Те, кто хочет достичь в жизни успеха, продолжают обучение. Получают высшее образование» - говорит Алина.

Между собой цыганская детвора говорит по-цыгански. Как и взрослые, с легкостью переходят на русский.

В Гребенево мало кто из цыган называет белорусов белорусами. Для них это «русские». Белорусский язык понимают, но не говорят, хотя их русский язык - с изрядным примесью белорусского.

Каким будет отношение к цыганам после милицейских рейдов

Гребеневские цыгане рады, что глава администрации Лукашенко Наталья Качанова извинилась за некорректное поведение милиционеров во время расследования дела о смерти инспектора ГАИ Евгения Потаповича. По их мнению, однако, гарантий того, что подобное обращение не повторится, нет.

Факта массового задержания представителей цыганской диаспоры не признают ни Следственный комитет, ни Министерство внутренних дел. Там утверждают, что с цыганами, возможно, проводили беседы.

Министр внутренних дел заявил, что у него «нет ни причин, ни оснований просить прощения у цыган».