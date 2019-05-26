10 секретов живой природы, которые так и не удалось раскрыть 4 26.05.2019, 15:21

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Иллюстрационное фото

Окружающий мир хранит гораздо больше загадок, чем принято считать.

Хотя современная наука далеко продвинулась в понимании законов природы, существует достаточно много вещей, объяснить которые ученые просто не в состоянии. В обзореbigpicture.ru десять, казалось бы, простых вопросов, ответов на которые пока нет.

1. Почему некоторые млекопитающие вернулись в воду

Наука утверждает, что у части морских животных в процессе эволюции появились конечности, которые позволили им передвигаться по суше. Но почему некоторые из этих животных, например непосредственные предки китов и тюленей, перебрались обратно в воду, остается неизвестным. Для наземных животных гораздо более трудно с эволюционной точки зрения вернуться в море, чем наоборот. Именно это вызывает недоумение ученых во всем мире.

2. Коровы во время еды всегда поворачиваются на север или на юг

Обычно никто не присматривается к пасущимся коровам, но когда команда ученых внимательно изучила тысячи спутниковых снимков Google Earth, то обнаружился неизвестный в течение тысячелетий факт. Коровы всегда поворачиваются головой к магнитным полюсам Земли (на север или юг), когда они пасутся или отдыхают. Это остается неизменным независимо от ветра или других факторов. Никто не знает, почему так происходит. Хотя уже давно известно, что у некоторых животных есть «внутренний компас», впервые подобное было обнаружено у крупных млекопитающих. Также странным является то, что чем ближе коровы находятся к полюсам, тем менее точно они ориентируются. Данное явление наблюдается на всех континентах Земли.

3. Алкалоиды в растениях

Растения часто производят вещества, которые оказывают на животных, употребляющих их в пищу, достаточно странное воздействие. Эти вещества называются алкалоидами, а одним из наиболее распространенных их видов является морфин. Всего ученые идентифицировали около 7000 различных типов алкалоидов в растениях. Хотя современная наука смогла подробно изучить эти химические вещества, почему они начали вырабатываться в растениях — загадка. Некоторые считают, что, помимо внешних причин (таких, как защита растений от травоядных), алкалоиды могут быть полезны для регулирования обмена веществ самих растений.

4. Почему цветы растут по всей планете

Цветущие растения встречаются по всему миру, вне зависимости от климата. Что довольно интересно, так было не всегда. Цветковые растения примерно 400 миллионов лет назад довольно быстро вытеснили другие виды флоры, а сегодня они составляют около 90 процентов всех видов растений. Эту проблему всю жизнь пытался решить Чарльз Дарвин, называя ее «ужасной тайной». Быстрое развитие цветов вскоре после их появления на Земле противоречило теории медленной эволюции путем естественного отбора.

5. Почему вблизи экватора царит разнообразие жизненных форм

Путешествуя от более холодных районов планеты к экватору, несложно заметить, что жизнь становится все более разнообразной. Еще 200 лет назад прусский исследователь Александр фон Гумбольдт обнаружил, что биологическое разнообразие увеличивается по мере приближения к экватору, при этом становятся все более разнообразными природа, человеческая культура и заболевания. К примеру, сейчас каждый раз новые страшные вирусные заболевания появляются в Африке или Южной Америке, как раз возле экватора. Существует около трех десятков теорий, объясняющих это явление, но зачастую они противоречат друг другу.

6. Парадокс фитопланктона

Фитопланктон — класс организмов, встречающийся в крупных водоемах и включающий в себя широкий спектр различных подвидов. По существу, это плавающие растения, которые находят по всему миру. Огромное разнообразие этих организмов ставит под сомнение теорию эволюции и естественный отбор. Нехватка ресурсов делает невозможным выживание в экосистеме такого большого числа различных организмов. Тем не менее они существуют.

7. Как аргентинские муравьи создают колонии на различных континентах

Аргентинские муравьи на первый взгляд ничем не отличаются от других представителей этого вида. Но они являются единственными из обитателей Земли, кроме человека, сумевшими колонизировать три континента. Все три суперколонии аргентинских муравьев в Европе, Южной Америке и Азии населены муравьями, которые имеют одинаковые генетические черты и по существу являются одной популяцией.

Но озадачивает ученых не столько ареал их обитания, сколько социальная структура. Аргентинские муравьи признают своих собратьев с других континентов, но агрессивны по отношению к муравьям других видов. Кроме того, современный генетический код муравьев не изменялся в течение тысяч лет. Это удивительно, потому что организмы вне пределов своей родной среды, как правило, быстро изменяются.

8. Таинственный предок человека

Родословная современного человека тщательно изучалась в течение многих лет. Хотя первые люди появились очень давно, сегодня ученые имеют довольно неплохое представление о предках Homo Sapiens. По крайней мере так казалось до тех пор, пока ученые не обнаружили следы существования целого нового вида древних предков людей. Когда ученые изучили ДНК «денисовского человека», то обнаружили следы неизвестного вида, который не поддавался опознанию.

Стоит отметить, что сами денисовские гоминиды окружены тайной, но наука по крайней мере знает, кем они являлись и откуда они пришли. Этого нельзя сказать о неизвестном виде, с которым явно размножались денисовские люди около 30 000 лет назад и который оставил четкий след в ДНК денисовцев. В принципе, все, что известно об этом виде, — это то, что он дал денисовцам странный набор зубов, который нигде более не встречался в животном мире.

9. Животные, которые могут жить без кислорода

Почти каждый организм на Земле живет благодаря кислороду — одни живые организмы его потребляют, а другие производят. Недавно ученые заявили о шокирующей находке — глубоко в Средиземном море были найдены первые бескислородные животные. Хотя некоторые бактерии и другие простейшие организмы могут жить без кислорода, это ранее было неслыханным для сложных многоклеточных животных. Сразу три вида таких существ, принадлежащих к морским беспозвоночным группы лорициферов, было найдено на 3,5-километровой глубине. Ученые не имеют ни малейшего понятия о том, как они эволюционировали.

10. Половое размножение

Помимо некоторых микробов и растений, почти все живые существа в мире размножаются половым путем. Люди воспринимают это как само собой разумеющееся, но на самом деле это огромная эволюционная аномалия. Ведь половина всех видов (самцы) не в состоянии производить потомство, но используют при этом одинаковое количество ресурсов из окружающей среды. Почему было потрачено столько усилий, чтобы разработать механизм, который имеет явные недостатки в долгосрочной перспективе? Поэтому половые отношения остаются до сих пор явлением, которое ученые не в состоянии полностью понять.