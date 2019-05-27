Коррупция как пандемия 1 Михаил Пастухов

27.05.2019, 10:47

Михаил Пастухов

Коррупцию можно победить только путем обновления власти.

Не успели затихнуть фанфары по поводу Дня Победы, как А.Лукашенко подписал декрет «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Как его оценить с правовой точки зрения, какого ждать результата?

Пандемия — это эпидемия, которая распространяется на всю территорию страны, а иногда и других стран (например, холера, грипп).

Нечто похожее происходит в Беларуси с коррупцией — болезнью, которая поражает госаппарат. Она проявляется почти во всех сферах деятельности. По данным правоохранительных органов, за 2018 год было возбуждено почти 2000 уголовных дел по фактам получения и дачи взяток.

Однако в категорию коррупционных преступлений, по согласованному решению Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Комитета государственной безопасности, МВД, Оперативно-аналитического центра, отнесены и иные преступления, в том числе: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.210 УК), легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.2 и 3 ст.235 УК), злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст.424 УК), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429 УК), злоупотребление властью, превышение власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.455 УК).

В этой связи издание декрета №3 от 10 мая является, на первый взгляд, обоснованным шагом. Включение в арсенал борьбы с коррупцией дополнительных средств свидетельствует, что принятый в июле 2015 года жесткий и объемный закон «О борьбе с коррупцией» не достиг своих целей.

Что предусматривает декрет?

Как ни странно, основной акцент в декрете сделан на ограничении прав лиц, ранее осужденных за совершение коррупционных (точнее, должностных) преступлений. В отношении их предполагается не делать поблажек в виде условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким наказанием. Другими словами, осужденных по ст.ст.210, 235, 424, 425, 426, 429-432, 455 (при совершении преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) предписано держать в местах лишения свободы до «звонка». Без надежды на досрочное освобождение даже при условии примерного поведения и выплаты причиненного вреда.

Насколько указанные меры соответствуют положениям Конституции и Уголовного кодекса? Признаем очевидное: декрет больно ударит по осужденным указанной категории дел. Многие из них являлись заслуженными работниками, трудились на благо страны десятки лет, имели авторитет. Вспомним бывшего руководителя РНПЦ травматологии и ортопедии, 61-летнего академика Александра Белецкого, получившего в феврале 7,5 лет лишения свободы за получение взяток. Судя по всему, ему придется дожидаться своего 70-летия в колонии усиленного режима. Такая же участь может ждать и бывшего личного охранника главы государства А.Втюрина, несмотря на его «безупречную службу».

Конечно, принятые меры заставят задуматься многих чиновников и скорректировать свое поведение. Можно ожидать, что коррупция поутихнет. Но ведь причины этой болезни останутся, будут накапливаться и искать выход. Уже сейчас получили широкую огласку случаи сдачи в аренду коттеджей в элитном поселке в Дроздах за 3—5 тысяч долларов в месяц. Некоторые «хозяева» решаются выставить их на продажу за полтора миллиона «зеленых». Возникает вопрос: на каком основании они получили «куски земли» и как смогли на одну зарплату построить фешенебельное жилье? Это разве не коррупционные проявления? Почему бы прокуратуре не проверить законность приобретения земельных участков и финансирование строительства?

Как победить коррупцию?

На мой взгляд, изданный декрет направлен не на предупреждение коррупции, а на усиление расправы с уже осужденными коррупционерами. По примеру с осужденными за наркотики он ужесточает условия их пребывания в местах лишения свободы. В этой связи декрет вступает в противоречие с принципом равенства всех перед законом (ст.22 Конституции), а также игнорирует обязательство государства обеспечивать достоинство личности (ч.1 ст.25 Конституции).

Если следовать статье 3 УК, то уголовная ответственность должна основываться на принципах законности, равенства граждан перед законом, личной виновности, справедливости и гуманизма.

На основании указанных положений можно утверждать, что в соответствии с декретом осужденные за коррупционные и иные преступления попадают в разряд «отверженных». Они лишаются законных прав и льгот по сравнению с другими осужденными. По сути, в отношении их принято несправедливое и негуманное решение.

Следует также учитывать, что по Конституции (ч.2 ст.101) не допускается делегирование полномочий Лукашенко на издание декретов, предусматривающих, среди прочего, ограничение конституционных прав и свобод граждан. То есть своими актами глава государства не может посягать на права граждан, в том числе осужденных. Значит, имеются основания проверить декрет на предмет соответствия Конституции и принципам уголовного законодательства.

Очевидно, что путем принятия строгих мер искоренить коррупцию не получится, поскольку разросшаяся как раковая опухоль коррупция есть проявление системы власти. Она ее плодит, начиная с выделения лакомых кусков земли приближенным и завершая скрытыми от общественности финансовыми источниками.

Коррупцию можно победить только путем обновления власти и ее открытости для народа. Для этого нужен контроль. Лучше всего его обеспечат депутаты демократически избранного парламента, а также контрольные службы, образованные при нем. Когда-то это была Контрольная палата при Верховном Совете. Позднее она была распущена, а вместо нее создан Комитет государственного контроля при главе государства. Он действует лишь по его указаниям, оставляя без внимания финансовую деятельность структур, образованных при Лукашенко. Это нельзя признать правильным, так как контроль должен быть всеобъемлющим, независимым и справедливым.

Надежным средством чистки госаппарата могут стать суды и правоохранительные органы, сформированные на основе выборов и конкурсного отбора.

Уверен, что новая власть будет чистой, как новый костюм, и будет долго дорожить своей чистотой. Ее надо всего лишь периодически очищать путем выборов, приглашая на службу народу достойных кандидатов.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»