Опубликованы уникальные фото самых малоизученных племен на Земле 9 27.05.2019, 11:20

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Эти народы живут в наиболее отдаленных уголках нашей планеты.

Фотограф Джимми Нельсон любит путешествовать по миру и узнавать новое. В своем очередном фотопроекте он решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты, пишет bigpicture.ru.

Эти древние, а порой и малоизученные сообщества, живущие в отдаленных и даже суровых регионах мира, обладают очень богатой и занимательной историей и большим разнообразием интереснейших обычаев и традиций. К сожалению, название фотопроекта «Прежде чем они исчезнут» является более чем метким, ведь некоторые из этих сообществ вскоре действительно могут исчезнуть с лица земли по вине «более продвинутых» цивилизаций.

Азаро с Восточных гор.

Члены этого племени покрывали грязью все тело, кроме лиц. При этом все люди Папуа — Новой Гвинеи издавна полагали, что грязь из реки Азаро отравлена. Вместо того чтобы покрывать свои лица этой якобы ядовитой грязью, люди азаро начали делать маски из камней, которые нагревали и промывали водой из водопадов. Маски эти необычной формы и традиционно украшены различными элементами — например, очень короткими или очень длинными ушами, доходившими до подбородка, длинными соединенными бровями поверх ушей, рогами или ртами на боку.

Люди племени азаро намазывают себя грязью, носят устрашающие маски и размахивают копьями.

По легенде, «грязевых людей» победило вражеское племя и вынудило бежать к реке Азаро. Поверженное племя подождало заката, после чего его люди попытались сбежать. Враги увидели, как темные фигуры поднимаются с речных берегов все в грязи, и подумали, что их атакуют речные духи. Испугавшись, враги азаро убежали обратно в свою деревню. После этого все соседние деревни сошлись на мнении, что племени азаро помогает сама река. Умные старейшины увидели в этом преимущество и постарались сделать все, чтобы традиция намазывать себя грязью сохранилась.

Чукчи.

Этот древний народ живет на полуострове Чукотка. В отличие от других коренных народов Сибири, российским войскам так и не удалось покорить чукчей. Но их культура и традиции сильно пострадали во время советского периода как от водки, так и от загрязнения окружающей среды.

Чукчи на материке живут за счет разведения северных оленей: они питаются вареной олениной, оленьим мозгом и костным мозгом, а также делают из оленины суп.

Одно из традиционных чукотских блюд готовится из полупереваренного мха из желудка северного оленя, смешанного с кровью, жиром и кусочками вареных внутренностей оленя. Кухня прибрежных чукчей основана на мясе моржей, тюленей, китов и морских водорослях. Обе группы питаются замороженной рыбой, а также листьями и корнями. Сейчас традиционные блюда чукчей дополняются консервированными овощами и другими продуктами, которые они покупают в магазинах.

Резьба на кости и бивнях моржей — наиболее развитые формы народного искусства среди чукчей.

Распространенные темы — пейзажи и бытовые сцены: охота, выпас оленей и дикая природа Чукотки. В традиционном обществе чукчей всем этим занимаются только мужчины. Женщинам отводятся занятия шитьем и вышивкой, что у них отлично получается.

Из-за сурового климата и сложностей жизни в тундре гостеприимство и щедрость очень высоко ценятся среди чукчей. Они верят, что у всего в этом мире есть душа. Традиционный образ жизни до сих пор сохранился, но постоянно дополняется чем-то новым.

Народы Папуа — Новой Гвинеи.

Коренное население второго крупнейшего в мире острова — одно из самых неоднородных в мире. Суровый ландшафт и историческая межплеменная война привели к истреблению растительности и появлению разных языков. Несколько племен разбросаны по всему высокогорному плато.

Жизнь в высокогорных деревнях проста. Здесь много хорошей еды, семейные узы ценятся высоко, как и чудеса природы. Местные живут охотой, собирательством и сельским хозяйством. Племенная вражда — дело привычное, и мужчины-воины не жалеют сил и воображения, чтобы поразить вражеское племя своей боевой раскраской и украшениями.

Мальчик из племени гогин.

Химба — древнее племя высоких, стройных и величественных пастухов.

С XVI века они живут в разбросанных поселениях, ведя практически не изменившийся образ жизни, выживая в войнах и засухах. Структура племени помогает им жить в одной из самых суровых сред обитания планеты.

Хули.

Считается, что первые жители Папуа — Новой Гвинеи мигрировали на остров более 45 000 лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек, половина разнородного населения, живет на здешних нагорьях. Некоторые из этих сообществ тысячелетиями ведут непрекращающийся племенной конфликт с соседями.

Племена воюют за землю, свиней и женщин.

Много внимания уделяется тому, как произвести впечатление на противника. Представители крупнейшего племени — хули — раскрашивают свои лица в желтый, красный и белый цвета, а также славятся своей традицией делать красивые парики из собственных волос. Топор с крючком завершает сию устрашающую картину.

Долина Тари с великолепными видами на долину внизу и окружающими пиками. Это высокогорные леса с гремящими водопадами. Здешние племена живут охотой, которой занимаются в основном мужчины, а также собирательством и сельским хозяйством — за этим следят женщины. Мужчины помогают освобождать землю, но ответственность за все остальное лежит на женщинах.

Калам.

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, когда и появилось государство Папуа — Новая Гвинея. Местное коренное население — одно из самых разнородных в мире. По традиции, разные племена разбросаны по высокогорному плато и живут небольшими аграрными кланами.

Головные уборы украшают птичьими перьями (какаду, попугаев, лори и райских птиц).

Небольшие круглые ракушки кина свисают из отверстия в носу, а некоторые представители племени вставляют в нос перья райской птицы.

Эти племена живут охотой (мужчины), а также собирательством и сельским хозяйством (женщины).

Казахи — потомки тюркских, монгольских и индо-иранских племен и гуннов, которые населяли территорию между Сибирью и Черным морем.

Это полукочевники, которые бродили со своими стадами животных по горам и долинам Западной Монголии с XIX века.

Казахи — полукочевники и пастухи.

Многие семьи в Казахстане до сих пор несколько раз в год переезжают с места на место вместе со своими стадами. Семьи с небольшими стадами остаются ближе к своему «зимнему дому» летом, но, тем не менее, возводят юрты. Летняя юрта богато украшается вышивкой, фетром и плетеными узорами.

Древняя соколиная охота — один из многих традиций, которыми обладают казахи и за которые им удалось держаться все эти годы.

Традиционно местные кочевники зависели от своего клана и стад, верили в доисламские культы неба, предков, огонь и сверхъестественных духов добра и зла.

Маори.

Долгую и интересную историю происхождения племени маори можно проследить до XIII века и мифической родины племени под названием Гаваики в Восточной Полинезии. Из-за долгих столетий изоляции маори установили собственное общество с характерным искусством, отдельным языком и уникальной мифологией.

Главными аспектами традиционной культуры маори является искусство, танцы, легенды, татуировки и сообщество. Хотя прибытие европейских колонистов в XVIII веке сильно повлияло на образ жизни маори, многие аспекты их традиционного общества остались неизменными даже в XXI веке.

Каи — так маори называют еду.

Их рацион основан на птице и рыбе, а также дополняется травами и корнями растений. В своих племенных садах маори выращивают корнеплоды, в том числе батат, тыквы и сладкий картофель.

Военный танец хака является одной из самых известных традиций маори.

Эти танцы сопровождаются песней и ударами рука об руку, топаньем и шлепаньем ладоней по бедрам. Сам танец состоит из энергичных движений, представляющих воинственные и агрессивные позы, ведь этот танец изначально был придуман для запугивания врага.