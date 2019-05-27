Видеохит: Трюкач на скутере удивил автомобилистов 1 27.05.2019, 12:10

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Мотоциклист решил продемонстрировать свою удаль на трассе.

Авторами этого видеоролика стали автомобилисты, ехавшие по дороге в Уоиане (Гавайи, США), пишет 120.su.

Неизвестный чудак решил продемонстрировать свою удаль и показал довольно опасный трюк — взобравшись на сиденье своего скутера, он балансировал, пока в итоге не остановился.

Несмотря на то, что нашлись зрители, которым такое зрелище пришлось по душе, есть и люди, осудившие незнакомца за безрассудное поведение на дороге.