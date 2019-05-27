Представим картину: Лукашенко приехал в Александрию на «Джили» 7 27.05.2019, 14:55

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Правы оказались те из белорусов, кто назвал лицемерием слова властей.

Зацепило! Что не так в критике Лукашенко в адрес спортсменов, не желающих ездить в белорусских автобусах, пишет «Салiдарнасць».

Представьте себе картину: Александрия, Купалье, Александр Лукашенко с Колей приезжают на традиционный фестиваль на Geely Atlas. Журналисты теряются в догадках — это пиаровский ход, реклама отечественного автомобиля или пополнение в автопарке Лукашенко?

Вскоре завесу тайны приоткрывает пресс-служба Лукашенко. Все именно так: отныне он будет ездить не только на «Мерседесах», но и на «народной» машине.

Geely получает мощную имиджевую поддержку. Примеру водителя №1 следуют топ-чиновники, растут продажи благодаря рядовым автолюбителям, продавцы российских «Лад» кусают локти…

Красивая фантазия, но давайте взглянем на реальную картину. Лукашенко раз за разом нахваливает автомобили Geely, журит спортсменов, предпочитающих автобусам МАЗ «Мерседесы», но в его автопарке по-прежнему все те же немецкие автомобили, Maybach и даже Tesla.

Покритиковав спортсменов, Лукашенко «забыл» о своих подчиненных и министрах. Вспомним фото из Могилева, куда недавно ездила Наталья Кочанова просить прощения у местных цыган. Это не Geely Atlas, а Audi с правительственными номерами:

В эту же копилку и история с «Мерседесом», на котором, предположительно, ездит министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Не спешат пересесть в «приличные машины» и руководители госпредприятий. Так, Верхнедвинский маслосырзавод и витебский концерн «Мясо-молочные продукты» предпочли Geely мощные седаны от Toyota.

В последние годы Geely белорусской сборки купили некоторые из райисполкомов, но при этом среди руководителей регионов остаются те, кто готов потратить бюджетные деньги на «более прочный» Nissan.

Похоже, правы оказались те из белорусов, кто назвал лицемерием слова первых лиц о необходимости ездить на белорусском.