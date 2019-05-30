Цены на продукты в РФ растут в 3 раза быстрее, чем в ЕС 3 30.05.2019, 19:55

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Больше всего в России подорожали овощи фрукты, хлебобулочные изделия и крупы.

По данным Федеральной службы статистики, рост цен на продукты питания в России за январь-апрель 2019 года составил 3,6 процента, в то время как в Европейском Союзе продовольствие стало дороже на 1,1 процента, передает «Радио Свобода».

Больше всего в России, согласно сообщению Росстата, подорожали овощи – на 24 процентов, фрукты - на 4,6 процента, и хлебобулочные изделия и крупы - на 3,7 процента. При этом в ЕС овощи хоть и дорожали, но в пять раз медленнее, чем в России, а фрукты и вовсе стали на полпроцента дешевле.

В январе этого года Росстат сообщал, что продукты питания в России в 2018 году дорожали в четыре раза быстрее, чем в ЕС.