«Ураган буквально прошел через наш завод» 6 31.05.2019, 15:19

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На МТЗ восстанавливают цеха после разгула стихии 29 мая.

Вечером 29 мая в Минске бушевал ураган: затопило дороги и даже сорвало крышу храма. На территории тракторного завода, как оказалось, стихия натворила немало дел. Повреждены сотни квадратных метров кровли и остекления

Сотрудники МТЗ рассказали tut.by, что, судя по всему, эпицентр стихии пришелся на их предприятие. Ветром повреждены не менее 400 квадратных метров кровли и еще более 600 квадратных метров остекления.

«Ураган буквально прошел через наш завод, — говорят сотрудники. — Так еще никогда завод не трепало».

Наибольший ущерб пришелся на четыре цеха, ремонтировать будут своими силами. Благо есть свое строительное управление и технические службы.

«Сейчас всеми силами восстанавливаем, планируем сделать до понедельника. Хорошо, что дождей нет, уже ремонтируем кровлю. Завод продолжает работу», — рассказали в руководстве предприятия.