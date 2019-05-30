Последствия непогоды: поваленные деревья, сорванные крыши и загоревшиеся дома 1 30.05.2019, 16:53

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За пару часов в Брестской области выпало столько осадков, сколько обычно выливается за две недели.

Как и обещали синоптики, вечером 29 мая в Беларуси прошли сильные ливни с порывистым ветром. Последствия непогоды оказались ощутимыми и для природы, и для людей, пишет kp.by.

Ветер срывал крыши с домов и церквей

В МЧС рассказали, что в Минске ветер сорвал часть конструкции частного дома в районе Запорожской площади. Обломки отлетели довольно далеко от самого дома, их выбросило ветром на проезжую часть, они снесли светофор, задели и повредили три машины. К счастью, пострадавших не было.

В это же время порывистый ветер повредил крышу здания церкви «Гефсимания» на улице Багратиона. Спасатели также зафиксировали случаи падения деревьев из-за ветра, шесть в Минске и пять в Витебской области. Деревья повредили 7 автомобилей.

Доставил хлопот и дождь.

- В Минске с 17.30 до 18.30 выпало 20 мм осадков при среднемесячной норме 65 мм. В результате были подтоплены 5 участков дорог, произошла приостановка движения (до 56 минут) 19 троллейбусных маршрутов, - уточняют в пресс-службе МЧС.

Настоящим ЧП обернулся ливень в Воложинском районе Минской области. Там сильный дождь смыл участок дороги на трассе Р-54 между деревнями Першаи и Скрундевщина. В середине дороги образовался «каньон» шириной не меньше трех метров, с обрывистыми берегами и рекой внизу. Также поток воды смыл участок дороги в самой деревне Першаи.

- В результате дождя произошли подмывы грунта и разрушения участков асфальтной дороги. Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, - сообщает МЧС.

Но не только дождь и ветер стали причиной происшествий: в деревне Михновичи Калинковичского района загорелось два дома. В одном пожар уничтожил шиферную крышу, повредил стены. Во втором поврежден фронтон, то есть часть крыши с фасада. Как сообщают в МЧС Гомельской области, в обоих случаях главная версия причины пожаров - «проявление сил природы», то есть молния.

Синоптики: «Осадков было много, но это далеко не рекорд»

Синоптики говорят, что в таких погодных явлениях в мае нет ничего удивительного.

- Норма осадков для мая по стране - от 54 до 65 мм. Вчера самое большое количество осадков было зафиксировано в Брестской области, на метеостанции «Полесская» - 31 мм. То есть только около половины нормы выпало. В Минске норма - 65 мм. В районе Востока выпало 26 мм осадков, в Уручье - и вовсе 14 мм, то есть порядка третьей части нормы. Это, конечно, много, но это не рекорд. Бывает, что в день выпадает месячная или полуторамесячная норма осадков,- объясняет начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Александр Беганский. - Тем не менее это самые обильные осадки за весь месяц. Была очень серьезная интенсивность, дождь шел непрерывно два-три часа. Это говорит о том, насколько активный атмосферный фронт проходил через центральные районы страны. Также вчера усиливался ветер порывами от 13 до 16 м/с, это данные пунктов наблюдения, в отдельных районах ветер мог быть сильнее.

- Стоит ли беспокоиться, что календарное лето тоже начнется с непогоды?

- В ближайшее время можно передохнуть, ожидается спокойная погода. В пятницу, 31 мая, и субботу, 1 июня, погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, осадков практически не ожидается. В пятницу есть вероятность осадков по юго-востоку страны, в Гомельской и Могилевской областях, а в субботу - на северо-западе. Но это будут кратковременные дожди. В то же время будет очень тепло, например, в воскресенье, 2 июня, - от 20 до 27 градусов тепла!

По словам синоптиков, начало следующей недели будет также приятным: мало осадков и летние температуры. Дожди возможны только в середине недели.