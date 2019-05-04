Россия планомерно идет к закрытию 8 4.05.2019, 21:54

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Чиновникам дали полгода на полный вывод денег, собственности и активов из-за рубежа.

Сколько у нас есть времени? Полгода, год. Максимум до 21-го года.

До 20-го года будет завершено переоснащение российской армии и принята новая военная доктрина России, а может и одобренная Путиным ВД «союзного государства», пишет украинский военный журналист Мирослав Гай для «Обозревателя».

Путин подписал закон о суверенном интернете.

Чиновникам РФ дали полгода на полный вывод денег, собственности и активов из-за рубежа, в том числе и те, что достались по наследству. Путин подписал поправки к законопроекту.

Хотите продавайте, дарите, оставляйте - дело мол ваше, а через пол года никто из чиновников, военных, и руководителей госкорпораций денег счетов за границей иметь не должен.

А ведь это был главный аргумент адептов "войны не будет" в том, что ее не будет.

Для меня же это было вопросом времени, потому как война уже давно идет, вопрос был только в масштабах.

РФ планомерно идет к закрытию себя от мира и железному занавесу.