«Через 450 километров новые колеса стали овальными» 2 7.05.2019, 11:10

1,133

Белорус купил российские шины и столкнулся со «странной» гарантией.

При покупке новых шин всегда есть вероятность (минимальная, но все же) получить бракованные покрышки, которые в будущем могут всерьез огорчить их владельца. Что делать, если дефекты обнаружились в процессе эксплуатации? Возможно ли вообще доказать заводской брак? Одинаковы ли условия гарантии в случае приобретения шин физлицом и юрлицом? Эти вопросы вынудили основательно задуматься читателя av.by, а его наглядная история покупки шин в онлайн-гипермаркете вскрывает нюансы приобретения новых покрышек через виртуальную корзину.

Итак, в апреле 2019 года Сергей купил две всесезонные шины Forward Professional 359 (АШК) в популярном онлайн-гипермаркете. Будучи директором частного предприятия, мужчина приобретал их на рабочий фургон Renault Mascott.

Поскольку продукция известных производителей стоила приличных денег, руководитель сделал выбор в пользу бюджетного бренда. «Понадобилась новая резина на два передних колеса, — пояснил Сергей во время разговора. — Выбирал что-нибудь подешевле. Мне приглянулся ранее неизвестный бренд Forward Professional. За две покрышки в типоразмере 225/75 R16C я заплатил по безналу как юрлицо 237, 98 рубля. Честно говоря, только после покупки обратил внимание, что эти шины российского производства».

Вечером того же дня Сергей заехал на шиномонтаж, где «переобул» фургон и отправил его в рабочий рейс. «В точку назначения машина доехала нормально, а на выезде из Полоцка мне позвонил водитель и сообщил, что на руле появилось какое-то странное биение. Общий пробег у колес на тот момент был где-то 450 км. Сразу стал грешить на подвеску, — вспоминает предприниматель. — Как только сотрудник вернулся в Минск, повезли машину на СТО. Но там сказали, что с ходовой все в порядке, а вот колеса серьезно деформированы. Шиномонтажник вынес вердикт: балансировке они не поддаются. Пришлось снимать и ставить обратно старые».

Недолго думая, Сергей связался с интернет-магазином, где ему подсказали, как действовать дальше. «Отправил им онлайн-заявку с претензией, отсканировал гарантийный талон (12 месяцев с момента покупки), а шины привез в пункт выдачи товара, — восстанавливает в памяти хронологию событий минчанин. — Там приняли все документы, забрали покрышки. Помню, спросил: "Что мне делать дальше?" Мне ответили, что вернут деньги на расчетный счет. Прошло 10 дней, а денег я не увидел. Стал интересоваться, почему возврат денежных средств так и не был произведен. Девушка по телефону объяснила, что шины находятся в сервисном центре, а сроки рассмотрения моей претензии не попадают под закон "О защите прав потребителей". Если для физлиц все рассматривается в течение 14 дней, то в моем случае эти сроки почему-то не установлены! Что за странная гарантия?»

Сергей сокрушается, что повелся на цену. «С другой стороны, ранее я уже эксплуатировал российскую резину "КАМА" и был очень ею доволен, — подчеркивает он. — А вот с Viatti у меня случилась неприятная ситуация. Шины полопались по бокам, проехав всего 3 тыс. км, но я не смог заменить их по гарантии, получив ответ о неправильной эксплуатации. Очень надеюсь, что в данном случае все будет иначе, тем более что магазин должен нести ответственность за продажу товара ненадлежащего качества. Однако все равно есть опасения, что снова придет письмо, мол, сам виноват, все это последствия неверной эксплуатации».

Поскольку спорная ситуация возникла между двумя юрлицами, она решается на основании заключенного между ними договора и Гражданского кодекса. Там не прописаны сроки рассмотрения претензии, как это сделано в законе «О защите прав потребителей». Но это вовсе не значит, что продавец будет их затягивать, пытаясь решить возникшую проблему с поставщиком. Так, по крайней мере, заверили в интернет-магазине, который реализовал Сергею покрышки. По всем остальным вопросам, касающимся гарантийных обязательств продавца и разрешения подобных ситуаций в рамках закона, ООО «Триовист» прислал подробный ответ в письме:

Отдельным пунктом продавец отметил, что «самостоятельно не дает оценку качества товаров данной категории, в том числе не проводит диагностику с целью установления причин возникновения недостатков либо присутствия скрытых заводских дефектов. В связи с чем направляет товары в уполномоченные производителями товаров организации и рассматривает возникающие ситуации с учетом полученных заключений». Что касается конкретного случая с Сергеем, то купленные им покрышки отправились на проверку качества, тем не менее было принято решение заменить их, не дожидаясь заключения о результатах проверки.