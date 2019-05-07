«Придет время, когда выйдут тысячи людей» 7.05.2019, 17:43

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Каждое воскресенье на площадь Бреста выходят противники аккумуляторного завода.

Более сотни человек продолжает выходить в Бресте на протестные акции против аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

Они собираются каждое воскресенье на площади Ленина. Как отметил общественный активист Виталий Казак:

- Скоро придет время, когда выйдут тысячи людей, чтобы заявить свой протест. Ведь мы все понимаем, к чему это может привести. Ужасная смерть может ожидать каждого от этого завода. Примером этого может быть Чернобыль. Кто позаботится о нашем здоровье? Хватит ли денег, чтобы нас лечить?