Представители заблокированных в Казахстане сайтов: Власти только разозлили журналистов 1 9.05.2019, 17:46

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Блокировки – это дополнительное привлечение внимания к акциям протеста.

С утра 9 мая в Казахстане оказались недоступны сайты как минимум девяти интернет-платформ, газет, журналов, правозащитных организаций, в том числе и сайт «Радио Азаттык». Их редакторы и владельцы в основном солидарны во мнении: власти, возможно, ограничили доступ к этим ресурсам из-за контента, посвященного проявлениям протестных настроений в стране последние несколько недель.

Блокировки сайтов, соцсетей, мессенджеров и в целом Интернета, как заявляют пользователи, периодически происходят в Казахстане уже несколько лет. Власти отрицают свою причастность и зачастую объясняют возникающие проблемы «техническими сбоями» на фоне «увеличения числа пользователей».

Схожим образом события развивались и 9 мая. В этот праздничный день в браузерах по всему Казахстану перестали отображаться сайты сразу нескольких казахстанских интернет-ресурсов, а следом возникли трудности с доступом в социальные сети.

Группа NetBlocks, осуществляющая мониторинг свободы Интернета, заявила, что ограничения «были установлены на уровне провайдеров», «список заблокированных ресурсов варьировался от провайдера к провайдеру», а некоторые сайты «были полностью отключены». Власти происходящее пока не комментировали. Для одних владельцев и редакторов заблокированных сайтов случившееся стало неожиданностью, другие восприняли это как закономерность.

Вячеслав Абрамов, генеральный директор Vlast.kz, Алматы

- Для нас это, если честно, большой сюрприз. Потому что наш сайт практически никогда не блокируют в Казахстане. Всегда было ощущение, что нам все-таки дают освещать какую-то протестную активность и мы в числе немногих СМИ, которые могут это делать.

В последний раз наш сайт блокировали несколько лет назад, еще до земельных митингов 2016 года, во время акций протеста, которые устраивала Гульжан Ергалиева (редактор закрытого властями журнала ADAM bol – Ред.). Вот тогда заблокировали многие СМИ в стране. Сейчас очевидно, что это связано с протестами, к которым призвала ДВК (организация экс-банкира Мухтара Аблязова «Демократический выбор Казахстана» – Ред.). Мы, естественно, планировали их освещать, как и все остальные протесты, которые мы освещали до этого времени, и продолжим это делать вне зависимости от того, будем доступны или нет.

Мы в любом случае будем это делать, потому что мы глубоко уверены: мы должны это делать как журналисты, не занимая чью-либо сторону. Мы рассчитываем, что нас через несколько часов сегодня разблокируют, и мы какие-то новости, которые будут за этот день, вывесим на сайт, и люди точно так же о них узнают.

Я думаю, то, что делают сегодня власти Казахстана, подобные блокировки медиа – это абсолютная глупость. Учитывая, что люди знают, как получать доступ к информации, к социальным сетям. Поэтому блокировки – это дополнительное привлечение внимания к акциям, которые собирают не так много людей.

Улпан Рамазанова, главный редактор The Village

- Для нас это было неожиданностью. С начала существования нашего сайта - с 2017 года - нас никогда прежде не блокировали. Мы не политическое СМИ. Наш сайт - о культурной и общественной жизни, развлечениях, бизнесе, стиле, еде и актуальных событиях в Алматы и Нур-Султане.

В последнее время мы освещали события, связанные с внеочередными выборами президента. В том числе публиковали хронологию событий об акции активистов Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова (5 мая активисты развернули во время ежегодного марафона в Алматы баннер со словами «От правды не убежишь #уменяестьвыбор #adilsailayushin» и были арестованы на 15 суток – Ред.). Также одними из первых сообщили на сайте о похожей акции в Семее. Далее мы написали об акции Аслана Сагутдинова из Уральска (6 мая активист развернул на центральной площади города пустой плакат и был задержан полицей – Ред.). Недавно мы выпустили материал о студентах. Им поменяли дату сессии и заставляют их идти на выборы.

Все эти новости важны для нашей аудитории и интересны ей, так же, как и новости о кроссовках и кофе. Я не могу сказать, из-за чего конкретно нас сегодня заблокировали. Поводов с нашей стороны не было. Но считаю, что это вопиющая мера для СМИ, которые должны освещать все события в стране и мире.

Карлыгаш Еженова, главный редактор журнала «Эксклюзив», Алматы:

- Наш сайт заблокировали в первый раз. Я, честно говоря, не понимаю, с чем это связано и чем мотивировано. Но вижу, что заблокированы в основном независимые сайты, которые транслировали мнения продуктивной части населения. Если те, кто блокируют, рассчитывали на то, чтобы лишить население какой-то части информации, то эта цель не была достигнута, потому что соцсети работают.

С блокировкой сайтов общественное мнение не меняется. По большому счету они достигли ровно противоположного результата, вызвав еще большее обострение между властью и обществом и раздражение активной части общества, с которой наоборот можно и нужно цивилизованно вести диалог. Иногда возникает чувство, что они намеренно такими блокировками обостряют ситуацию.

Но со стороны власти это – нелогично. Насколько мне известно, они преследуют ровно другие цели. На дворе 21 век, и цифровые технологии не позволят, как в советское время, все заглушить. Мы уже не можем жить за «железным занавесом». Даже то, что происходит в Туркменистане, становится достоянием общественности. Но и, в конце концов, – это репутация страны. А международный имидж сейчас особенно важен на фоне предстоящих президентских выборов. К Казахстану приковано внимание международного сообщества. И вот такие блокировки как раз-таки создают негативный фон для Казахстана. Поэтому я не вижу ни одного мало-мальски рационального объяснения данному шагу.

Андрей Гришин, редактор сайта Казахстанского международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), Алматы:

- Тут, как говорится, два раза и думать не надо. Блокировки связаны с тем, что сегодня власти истерили, ожидая повторений первомайских митингов (акции протеста, прошедшие 1 мая 2019 года в различных городах Казахстана – Ред.). Поэтому ничего удивительного в этом нет. На моей памяти наш сайт блокируют во второй раз. В первый раз блокировали из-за митингов «несогласных» после трагедии в Жанаозене (многомесячная забастовка нефтяников Жанаозена в 2011 году была подавлена полицией, которая открыла огонь по участникам мирной демонстрации. По официальным данным, во время событий в Жанаозене и Шетпе погибли 17 человек, более ста были ранены – Ред.).

Такие блокировки показывают, что власти «накидывают сеть» все дальше и дальше, потому что кроме нашего сайта заблокированы ряд сайтов, которые нельзя заподозрить в оппозиционности. Полагаю, что тем самым они еще больше разозлили журналистов этих СМИ. А люди и так найдут в сети необходимую информацию, вне зависимости от блокировок. Это больше сделано для самоуспокоения властей.

Лукпан Ахмедьяров, главный редактор газеты «Уральская неделя», Уральск:

- На моей памяти за последние лет семь это - третий случай, когда наш сайт блокируют без объяснения причин. Считаю, что данная блокировка связана с 9 мая, потому что власти ожидали сегодня какие-то протестные акции. Они знали, что сегодня люди могут выйти на улицы. У домов всех моих знакомых, которые так или иначе были замечены в протестных проявлениях в виде акций или высказываний в соцсетях, с утра дежурили полицейские, которые вручали повестки и доставляли в полицию.

Почему власти блокируют сайты? Потому что понимают, что не могут противостоять Интернету, и для нее самое страшное сейчас – это распространение информации. И так как они не могут прописать в рамках закона четкие правила, какую информацию можно распространять, а какую нельзя, поэтому они делают тупо – перекрывают все, так называемые «неблагонадежные» сайты.

Азамат Майтанов, главный редактор газеты «Ак Жайык», Атырау:

- Блокировка нашего сайта была ожидаема, потому что мы до этого подробно освещали акции протеста, которые прошли

в стране 1 мая. Сайт наш блокируется не впервые. В 2016 году была серия DDoS-атак, когда мы освещали земельные митинги в Атырау и суды над активистами Максом Бокаевым и Талгатом Аяном (осужденными на длительные сроки в связи с земельными митингами 2016 года – Ред.).

Власти боятся, что читатели будут знать об акциях протеста, и решили нанести удар по неподконтрольным СМИ. В этот раз власти подготовились основательно, потому что блокируется доступ и из-за рубежа, и в соцсети, и в VPN-сервисы. Это говорит о том, что было затрачено немало сил и средств. Сегодняшняя ситуация ярко характерезует положение свободы слова в Казахстане. Ее нет в стране.