В Москве погиб журналист Сергей Доренко 11 9.05.2019, 20:35

6,079

Сергей Доренко

(обновляется) Сергей Доренко скончался после ДТП.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП в Москве на 60-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Эту информацию подтвердила сама радиостанция.

Сообщается, что журналист умер в Москве после падения с мотоцикла.

«Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего сердце), пережил клиническую смерть и мотоцикл завалился на бок.

Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. Прибывшие врачи ничего сделать не смогли», - сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: @motomsk_dtp

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «1-м канале Останкино», в программе «Вести», на CNN.

Славу политического журналиста-«телекиллера» Сергею Доренко в 1999-м принесла его авторская программа на ОРТ. Доренко вырос в семье военного летчика и с детства демонстрировал бойцовский характер. Став журналистом, работал в главных российских новостных передачах. В середине 2000-х вел передачи «Особое мнение» и «Разворот» на радио «Эхо Москвы». В 2008 году стал главным редактором «Русской службы новостей». C 2014 года — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Автор политического бестселлера «2008».

Езда на мотоцикле была одним из его главных увлечений.