В Молодечно пройдет встреча с лидерами БНК 11.06.2019, 9:38

На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.

В пятницу, 14 июня, в Молодечно пройдет встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также представителем Рады БНК Евгением Афнагелем. Об этом в «Фейсбуке» сообщил Николай Статкевич.

Начало встречи - в 19.00 по адресу: ул. Чистая, д.26 (недалеко от железнодорожного вокзала).

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.