МТЗ доверили Виталию Вовку 4 11.06.2019, 13:03

1,858

Лукашенко дал согласие на назначение Вовка генеральным директором Минского тракторного завода.

Об этом сообщила пресс-служба правителя.

Виталий Вовк с сентября прошлого года занимал должность помощника правителя — инспектора по Витебской области. За месяц до назначения, в августе прошлого года, Лукашенко устроил грандиозный разнос на совещании по Оршанскому району. Тогда Вовк лишился поста министра промышленности.

Лукашенко, назначая его на должность помощника, заявил: «Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ», — цитирует Лукашенко tut.by.

С начала года правительство затеяло кадровую чистку на госгигантах. Руководители поменялись на «Гомсельмаше», МАЗе, ушел в отставку гендиректор БМЗ, Белорусской цементной компании.