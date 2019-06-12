Экономист: С валютой в Беларуси могут начаться трудности 2 12.06.2019, 8:42

6,328

Фото: Reuters

Что будет с экономикой, если белорусы начнут больше покупать валюты, чем продавать?

За три года белорусы чистыми сдали около 7 млрд долларов. И во многом за счет этих денег удавалось пополнять золотовалютные резервы.

Белорусы сдают больше иностранной валюты, чем покупают, уже с января 2016 года. Всего за это время жители страны «чистыми» отнесли в банки порядка 7 млрд долларов. А это уже практически золотовалютные запасы страны (они, по данным на 1 июня, составили 8,1 млрд долларов).

Сколько еще времени белорусы продолжат оставаться чистыми продавцами валюты, никто не знает. Просчитать это невозможно. Впрочем, статистика говорит, что чистые продажи со стороны населения сокращаются. Скорее всего, на эти процессы влияет рост доходов, дешевые кредиты и сокращение валютных сбережений.

Что будет, если заначки закончатся, спросила kp.by у руководителя проекта broker.by Жанны Кулаковой.

— Могут начаться трудности, — считает эксперт.

В стране ведь есть еще и предприятия, которые чаще выступают чистыми покупателями валюты, чем чистыми продавцами. По сути, они и формируют спрос на валюту. И есть нерезиденты, которые, наоборот, чаще выступают чистыми продавцами.

— Если откинуть физлиц, то спрос и предложение валюты в лучшем случае будет сбалансированным, около нуля в зависимости от ситуации с внешней торговлей. Профицит формируется именно благодаря физлицам, и это те деньги, за счет которых в последние годы пополнялись золотовалютные резервы и обслуживались валютные долги, — сказала Жанна Кулакова. — Без этого источника придется либо делать больше валютных заимствований, что негативно скажется на состоянии госдолга, либо продолжать закупать валюту на внутреннем рынке, но уже в ущерб курсу белорусского рубля.

Кстати, на носу второе полугодие, и в прошлом, и в позапрошлом году в это время население продавало меньше валюты.