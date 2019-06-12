В Украине на границе с Беларусью создают отдельный танковый батальон 15 12.06.2019, 11:25

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Подразделение создается для защиты страны на севере.

Военное командование Украины объявило о создании в составе сухопутных войск Вооруженных сил отдельного танкового батальона «для защиты страны на севере», сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщили «Радыё Свабода» в оперативном командовании «Север», 12-й отдельный танковый батальон будет дислоцироваться в городке Гончаровское Черниговской области – в 46 километрах от ближайшей белорусского села Комарин Брагинского района Гомельской области.

«Сейчас идет получение военной техники, вооружения и военно-материальных запасов. В часть будут зачисляться военные исключительно по контракту», - отметили в оперативном командовании.

Новосозданный танковый батальон будет отдельным от танковой бригады «Сиверская», которая также находится в подчинении оперативного командования «Север» и также дислоцируется в Гончаровском.

В марте 2014 года эта бригада «по тревоге» на случай российского вторжения была передислоцирована в район украино-российской границы – между Черниговской областью Украины и Брянской областью России. Отдельные батальоны этой бригады участвовали в военных операциях в Донецкой и Луганской областях. Танковая бригада «Сиверская» известна своим наиболее современным вооружением, прежде всего модернизированными украинскими танками «Булат» Т-64БМ, оснащенные высокоточным оружием и современными управляемыми ракетами «Комбат».

В этом году в январе министр обороны Украины Степан Полторак заявил о целесообразности усиления сотрудничества с Беларусью в военной сфере, в том числе и во взаимодействии вооруженных сил двух государств. Тогда он подчеркнул, что первоочередные военные меры украинской армии базируются на том, чтобы предупредить угрозы из России:

«Дело в том, что сейчас для нас существует угроза на востоке, над которой мы работаем. Есть агрессор - Российская Федерация, и мы все свои усилия направляем на то, чтобы противостоять российской агрессии. А Беларусь мы считаем своими друзьями и побратимами. И я верю в то, что белорусский народ никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины».