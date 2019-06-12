Гомельский чиновник: Мыться раз в неделю — это нормально! 12 12.06.2019, 18:19

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Фото:gomel.today

В поселке под Гомелем отключили горячую воду на четыре месяца.

Агрогородок Терешковичи, двадцать километров от Гомеля. В частных и многоэтажных домах здесь проживает более двух тысяч человек, у половины из которых отключили горячую воду еще в апреле сроком на четыре месяца. Все дело в программе по укладке новых тепловых сетей, которые решено реализовывать в три этапа. И за каждый из них несут ответственность разные организации: Гомельский райжилкомхоз, Гомельская птицефабрика в Терешковичах и Гомельский районный исполком, пишут «Сильные новости».

«С 24 апреля у нас отсутствует горячая вода. На подъезде вывесили объявление, что в связи с проведением модернизации тепловой трассы и тепловых узлов в домах будет отключено горячее водоснабжение вплоть до 31 августа. У меня маленький ребенок, как мне жить четыре месяца без воды?» — рассказывает «Сильным новостям» жительница агрогородка Юлия Остапенко.

Ямы вырыты, строителей не наблюдается, а воды даже холодной иногда нет. Все упирается в одно — нет финансирования. По словам местных жителей, модернизация тепловой трассы проводится с 2012 года, но конкретных результатов не видно. В марте этого года на обращение Юлии Остапенко пришло уведомление от государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» о том, что в текущем году для продолжения работ выделено бюджетное финансирование. По первой очереди проекта завершены работы по модернизации технологической части с заменой оборудования трех индивидуальных и трех центральных тепловых пунктов, кроме этого, начались работы по второй части проекта. В письме было отмечено, что обращение остается на контроле.

«Начались ремонтные работы, повсюду вырыли ямы. Пообещали давать горячую воду только по пятницам и субботам с 6.00 до 23.00. Но и в это время течет еле теплая вода! Ремонт затягивается. Мы ждать не стали и снова написали обращение по пересмотру графика отключения воды. 4 мая мне пришел ответ, что график отключения горячего водоснабжения проходит согласование в Гомельском районном исполнительном комитете. После утверждения будет проведено собрание с участием КЖУП „Гомельский райжилкомхоз“ и местными жителями.

Собрание проводилось, на нем присутствовали зам. председателя райисполкома, начальник райжилкомхоза, энергетик птицефабрики. На все вопросы жителей ответ был один — нет финансирования. Получается в марте нам сказали, что деньги выделили, а через два месяца — денег нет. Как такое может быть? Зачем тогда начинали копать ямы?

На собрании нас снова кормили завтраками, мол, через две недели будет очередное собрание облисполкома по нашему вопросу. Но ничего не решилось. Как нам все это время жить без горячей воды? В результате этой модернизации некоторые жители из частного сектора вообще рискуют остаться без воды! Меня больше всего поразило, что на собрании начальник ЖКХ при райисполкоме Ковалев Владимир Владимирович на наши жалобы о том, что горячая вода включается только на два дня в неделю, говорит, что это нормально — мыться раз в неделю. А бабушкам и дедушкам, которым уже тяжело носить кастрюли с водой, сказал, чтоб они шли сажать картошку, а не сидели на собрании. Сейчас планируется запустить две группы в детском садике, непонятно, будет ли там горячая вода?» — жалуется жительница агрогородка.

Ковалев Станислав Николаевич, заместитель главного инженера райжилкомхоза прокомментировал ситуацию: «В Терешковичах в планах провести три этапа модернизации. Первый — перекладка тепловых сетей с подключением на новый теплоисточник. Второй — децентрализация тридцати жилых домов с установкой индивидуальных отопительных приборов. Третий — строительство нового теплового источника и ввод его в эксплуатацию.

Первым этапом занимается гомельский райжилкомхоз, у нас выделены деньги на это в рамках программы перекладываем сети. За второй этап несет ответственность гомельская птицефабрика. Строительством нового теплового источника и вводом его в эксплуатацию занимается гомельский районный исполком, где определен заказчик — УКС Гомельского района. На второй и третий этап не решен источник финансирования. Свои работы мы выполняем».

Голынский Виталий Федорович, главный энергетик Гомельской птицефабрики в Терешковичах, комментировать ситуацию отказался.