Тайные фокусы в зоне ультиматума 1 Владимир Халип

15.06.2019, 9:05

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Архивное фото ТАСС

Ветер перемен налетел внезапно.

Это случилось в минувшую пятницу в Петербурге. Нет, свирепая стихия там крыши не срывала. И Нева не потекла под напором бури вспять. Но эти мелкие детали масштаб сенсации обесценит неспособны. Ветер перемен иногда страшнее урагана.

Так случилось и на этом пленарном заседании экономического форума. Отвечая на традиционный вопрос о том, насколько правдивы слухи о возможном объединении Беларуси и России, Путин вдруг решил подвести черту под этой одиозной темой. «По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного образования , у нас нет таких планов, целей нет».

Каков фокус – нет таких планов! И куда же они вдруг исчезли? Да никак тот самый ветер перемен вырвал их из цепких рук нашего неугомонного соседа и унес в неведомую даль. Или это всего лишь версификация наивного стишка про хитрого мальчика, который «спрятал голову в буфет - думал, что его не видно». Это же надо – ни планов, ни таких целей у них нет. А кто же тогда извлек из пыльного шкафа давно забытую бумажку под застенчивым титулом «Союзный договор» и начал требовать неуклонного и безоговорочного исполнения всех его пунктов?

А 13 декабря 2018 года на совместных посиделках в Бресте премьер-министр РФ Медведев изложил кремлевский замысел в лаконичном стиле ультиматума. «Россия готова и дальше продвигаться по пути совершенствования союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года».

Вот так – четко и ясно. Без вариантов. Сдать ключи и кошелек. Точнее, суверенитет. А чего тут церемониться, если жертва по доброй воле устремилась к темной подворотне, где иного исхода и не предполагалось. Однако в те далекие времена, когда здешний правитель подмахнул мгновенно этот нелепый договор, он был еще на пике своей внезапной карьеры. И ему тогда казалось, что сорвал джек-пот. Еще немного – и откроется дорога к высшей власти. Кремлевской!..

Но ушлые ребята из той темной подворотни дело знали. На некоторое время закинули подальше бумагу с подписью наивного провинциала. И затеяли с ним обычную имперскую игру в один окоп и дружбу без границ. Это же так здорово, когда перед трибуной в одной колонне на параде маршируют десантники двух по сути братских стран. Остается только найти им общего врага. А потом по-братски поделить трофеи.

Однако прочие дела шли с каждым днем все хуже. Ему быстро и откровенно объяснили, в чем суть простой таблички «Хода нет». Указали его подлинное место в имперской связке. А потом и вовсе предъявили счет. Неподъемный. В одном пакете с ультиматумом.

Похоже, он и сам давно уже заметил, в какую ловушку угодил. Выкручивается. Лебезит перед чекистом и союзником. Но та зловещая табличка его преследует повсюду. Даже в российские провинции дорогу перекрыли. И остается ему только случайным встречным жаловаться на беспросветную судьбу. В июне минувшего года, посещая Шкловский район, он высказал вдруг накипевшую обиду. «Мы на фронте. Если мы не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти или о нас просто будут вытирать ноги».

И вот уже назначена окончательная дата выработки совместного проекта «углубления интеграции». В точном соответствии с российским ультиматумом. Как ни пытались увернуться, фокус не прошел. Заставили. Усадили. И, на всякий случай, работу засекретили. Сообщили только, что российский проект уже на 70 процентов одобрен белорусской стороной. Дата представления итогового варианта – 21 июня.

Итак, они обсуждают фактически судьбу нашей страны. Решают, какую часть суверенитета надо отдать империи, чтобы наши товары поступали на их рынок, чтобы в какой-то мере были компенсированы российской стороной потери от ее налогового маневра и нефтепровод «Дружба» не подключался впредь к канализации. Все вопросы – только в рамках договора о едином государстве. Таков был ответ на все прежние обращения белорусской стороны по поводу нарушения обычных отношений между двумя странами. Эта игра вполне понятна и правила ее давно известны.

А что же делает в таки дни виновник всей этой авантюры с союзным договором? Он посещает «Нафтан», чтобы поделиться с тамошним коллективом актуальными мыслями о необходимости единой стратегии в этом опасном и непредсказуемом мире. А заодно и пожаловаться рабочему классу и всему заметно поредевшему электорату на происки коварного соседа.

«Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры – старший брат на востоке. Это налоговый маневр и прочее поставили наши предприятия в очень серьезную ситуацию». Просто наваждение какое-то – все та же безысходность. И снова – старший брат. И только о том, что происходит на переговорах, почему вдруг Путин запустил такой вдруг такой странный финт – ни слова. Тайна за семью замками.

Однако чем бы ни закончились чиновничьи дебаты, какой бы вердикт ни вынесли правители по их итогам, угроза поглощения страны снята не будет. Империя упорно ищет удобный случай. И при таком всеобщем разгильдяйстве она попытается стереть едва заметную грань между интеграцией и наглой оккупацией. Не сейчас, так позже. Год спустя. Возможно, два. Или в тот час, когда у Путина уже не будет иного способа транзита своей власти, кроме очередной реанимации дохлого проекта будто бы «единого» государства. В такие времена опасно оставаться в стороне от того, что происходит. Да еще надеяться на лучшее. Чудес не бывает. Империя не приходит, чтобы кому-то что-то дать. Она приходит, чтобы взять. И ее глубокий рейд в утраченную когда-то Беларусь исключением не будет.

Так или иначе, но эпоха радужных снов и пустых надежд уходит безвозвратно. И новая реальность заставит девять с половиной миллионов жителей этой страны вспомнить, что они – народ. Единственный и полноправный хозяин этой земли и своей судьбы.

Никого иного нет и никогда не будет.

Владимир Халип, специально для Charter97.org