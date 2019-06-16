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Избранный президент Литвы попросил Столтенберга усилить ПВО страны

  • 16.06.2019, 9:54
Гитанас Науседа
ФОто: EPA

Гитанас Науседа провел переговоры с генеральным секретарем НАТО.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону страны.

Об этом рассказал пресс-секретарь Науседы Айстис Забараускас, сообщает портал Delfi.

Науседа заявил, что воздушная оборона важна для Литвы и страна хотела бы ее нарастить, отметил Забараускас.

Воздушная оборона является одним из слабых мест стран Прибалтики, отмечает издание.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство патрулируют другие страны НАТО. Балтийские государства просят сделать эту миссию постоянной. Это значит, что истребители, которые дежурят в этих странах, смогут выполнять и боевые задачи, считают журналисты.

Одним из вопросов, которые также обсуждали Столтенберг и Науседа была важность дальнейшей поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, сообщил в Facebook новоизбранный президент Литвы.


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