Некляев: У некоторых, кто родился в деревне, есть желание присоединиться к Киркорову и Баскову 16.06.2019, 10:03

Владимир Некляев

Поэт и политик – о «голодных играх» Лукашенко.

Поэт и политик Владимир Некляев, которые сейчас живет и работает в Швеции, выразил через "Народную Волю" свое отношение к "грандиозному спортивному форуму".

Напомним, что Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

- На мой взгляд, весь серьезный спортивный мир к Европейским играм относится как к тусовке, - считает Некляев. - Как к мероприятию, где можно встретиться со знакомыми, пообщаться, отдохнуть, а если получится, то что-то и выиграть. Одним словом, игры не том, чем есть спорт, а ближе к тому, что называется "тусняк".

- Но ведь в том, что игры пройдут в Минске, можно и много хорошего увидеть: туристы приедут, новые объекты построили ...

- Пусть бы эти игры были, но не в тех условиях, в которых сегодня живет Беларусь. У страны столько внешних займов, которые надо отдавать, власть постоянно призывает людей экономить – мол, нет денег. Просим эти самые деньги у России, которая одной рукой дает, а другой хватает тебя за горло.

И в то же время проводим убыточное мероприятие. Лично для меня очевидно, что все эти "Славянские базары" с Киркоровым и Басковым, "грандиозные спортивные форумы" направлены больше на удовлетворение каких-то личных интересов высоких руководителей.

Кстати, у тех, кто родился в деревне, есть такая черта - желание присоединиться к жизни знаменитостей, тех же Киркорова, Баскова и спортивных звезд.

Но белорусам от этого ни жарко, ни холодно. У них своих проблем и радостей хватает.