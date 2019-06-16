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Видеофакт: Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан

  • 16.06.2019, 10:18

Это произошло после выступления по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков «ДНР».

15 июня во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан. Видео опубликовали "Новости Донбасса", сообщает gordonua.com.

Сообщается, что это произошло после выступления Зеленского на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

Глава государства подошел к Драматическому театру, а после пробежки через фонтан сел в автомобиль и уехал. Видно улыбку президента перед тем, как он побежал через фонтан.


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