Белорусы ждут роста цен и отказываются брать кредиты 2 16.06.2019, 19:13

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Среди белорусов сохраняются высокие инфляционные ожидания.

Только 20,5% из них считает, что рост цен в ближайший год будет более медленным, чем сейчас. Остальные верят, что инфляция ускорится, пишет tut.by со ссылкой на данные социологического исследования Нацбанка.

Две трети опрошенных убеждены, что сейчас не стоит делать крупные покупки. Примерно столько же боятся брать крупные кредиты. Также две трети опрошенных предпочитают сбережения в долларах, а не в белорусских рублях.

В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.