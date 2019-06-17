Итальянец приехал в Беларусь, чтобы покорять горы 3 17.06.2019, 9:34

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Пауло Маджоре рассказал о «секретном мотиве» путешествия в нашу страну.

Итальянец Пауло Маджоре много лет увлекается скалолазанием. В Беларуси он уже в третий раз и на этот раз поставил себе четкую цель, сообщает «Белсат».

«Секретный мотив этого путешествия в том, что я хочу исследовать белорусские горы, так как я живу в горах, и они мне очень нравятся», – говорит Пауло.

Понятно, что итальянец сразу замахнулся на самые высокие места в Беларуси – на Дзержинскую и Лысую горы. Исследование этих мест не стало для альпиниста большим испытанием, но определенным образом удивило. Высота Дзержинской горы – 345 метров над уровнем моря.

В Италии Пауло живет рядом с Альпами. Там он поднялся почти на все вершины этих великолепных гор. Например, на массив Монте Роза, где самое высокий альпинистский приют в Европе, на высоте приблизительно 4550 метров. Но ведь и в белорусской местности итальянец чувствует себя хорошо.

«И пусть здесь равнина, но, в отличие от Италии, здесь есть природа! А у нас это невозможно, так как у нас на равнине разрушили все! Не растут больше деревья, а растут торговые центры», – рассказывает Пауло.

Когда Пауло догадывается, что Беларусь не очень богата на горы, то решает исследовать хотя бы камни. А камней у нас, конечно, как картошки! Повсюду навалено! Существует даже специальный Музей валунов, а если говорить более разумным языком – петрографическая коллекция, насчитывающая аж 2135 камней.

Интересно, что если смотреть на коллекцию сверху, то она почти точно повторяет контуры Беларуси.

Среди валунов Пауло нашел Минскую возвышенность, самая высокая точка которого – Лысая гора.

«Это вторая по величине гора в Беларуси. В давние времена Лысыми горами называли сакральные места. В Купальскую ночь там собирались ведьмы, черти, которые там танцевали и веселились», – рассказывает легенду историк Дмитрий Скворчевский.

Один из главных камней в музее – камень-дед. Он когда-то стоял на Минском капище, где язычники поклонялись своим богам. Минское капище называлась Молельней возле камня и существовало еще в начале ХХ века. В свое время камень-дед перевезли в Музей валунов.

«До сих пор к нему приходят помолиться, принести небольшую жертву», – отмечает Дмитрий.

Действительно, пока Дмитрий рассказывал Пауло о камне, некоторые люди подходили к камню, прикасались к нему, что-то ему говорили, ходили вокруг него.

«Это все следы того, что до сих пор традиция почитания камня живет. Камень у нас – это не просто камень, это не просто природный объект. Это еще объект, который связан с духовной культурой нашего народа», – объясняет Дмитрий Скворчевский.

После этих рассказов Пауло был немного удивлен и отметил, что в Италии камень – это просто камень.

Помимо увлечения горами и камнями, Пауло имеет еще одно хобби – вместе с женой они изучают иностранные языки. Всего Агата и Пауло владеют 9 языками, даже встретились они впервые на курсах польского языка. Свою семью молодожены называют «лингвистической» и создали специальный видеоканал в интернете, где в шутливых сценках помогают любопытным овладеть русским языком.