Марюс Лауринавичюс: Кремль использует против стран Балтии свою старую-престарую стратегию 3 17.06.2019, 17:02

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Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Но от этого она не становится менее опасной.

Благодаря результатам журналистского расследования выяснилось, что литовские железнодорожники ведут бизнес с компаниями из России. Цепочка тянется к бывшему главе РЖД Владимиру Якунину. Чем для Литвы может закончиться такой бизнес? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к старшему аналитику Вильнюсского института политического анализа Марюсу Лауринавичюсу.

- Проблема намного более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Россия осуществляет стратегическую экспансию в страны Балтии при помощи компаний, которые занимаются бизнесом с балтийскими концернами.

Например, таким инструментом могут быть «Российские железные дороги», «Трансмаш», в случае с Эстонией – Globtrans. Мы можем сказать, что балтийские концерны становятся невольными помощниками и проводниками стратегической экспансии Кремля в нашем регионе. К сожалению, на данный момент в Литве этой опасности со стороны Кремля уделяется слишком мало внимания.

У нас много говорится об отдельных случаях и очень мало об общей стратегической экспансии, которую по отношению к нашим странам проводит Москва. А ведь именно связи этих компаний с российскими указывают именно на то, что такая стратегия существует и осуществляется.

- Каких целей добивается Москва при помощи такой экспансии?

- Таким образом Россия добивается влияния на наш регион и увеличивает зависимость стран Балтии от себя. Кремль пытается реализовать эту цель при помощи целой сети взаимосвязанных компаний и разного рода лиц: от бизнесменов до политиков. Кремлевские стратеги утверждают, что благодаря контролю над транспортной инфраструктурой Москва частично контролирует территорию стран.

- Давайте еще раз поговорим о последствиях.

- Нам удалось значительно сократить зависимость от России в области энергетики, теперь Кремль пытается не только сохранить но и расширить зависимость Литвы от Российской Федерации в другой стратегической области – железнодорожных перевозок. Если внимательно присмотреться, то окажется, что кое-кто из тех людей, которые через сеть своих компаний пытаются контролировать железные дороги стран Балтии, упоминаются в международных расследованиях преступлений мафии. По отношению этих же людей выдвигались обвинения в отмывании денег.

«Center for Strategic and International Studies» в своем рапорте, подготовленном в 2016 году, указывает, что если мы не будет обращать внимания, на то, что происходит, то можно ожидать дестабилизация государственных институтов власти: прокуратуры, антикоррупционных организаций.

В дальнейшем под внешнее влияние попадут решения правительства и парламента, то есть произойдет захват страны. Не военными, но политическими средствами.

- Мы говорим о том, что Кремль через своих подставных лиц пытается вернуть Литву, Латвию и Эстонию под свой контроль?

- Грубо говоря, они не делают ничего нового, чтобы не делали всегда. Это их старая-престарая стратегия, но от этого - не менее опасная. То, что мы иногда ошибочно называем деловыми отношениями, Кремль использует для реализации своих политических целей. В принципе это происходит во всех странах Запада, а не только в одной Литве.