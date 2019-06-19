В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу мировых нефтекомпаний 2 19.06.2019, 9:58

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Иллюстрационное фото

Нападение произошло недалеко от города Басра.

В Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра. В результате происшествия пострадали по меньшей мере двое иракских рабочих. Ракеты разорвались на территории бизнес- и жилого центра Бурджезия, который находится к западу от Басры. Там, по информации источников Reuters в нефтяной отрасли, работают, в частности, такие компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

Как сообщает издание, снаряды попали в том числе в жилую зону. Пострадавших нет.

Напомним, глава МИД Ирана Мухаммед аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки.