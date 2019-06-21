Семашко проговорился, зачем белорусам «дешевый» бензин на самом деле 1 21.06.2019, 19:18

Владимир Семашко

Никакой лирики, заботы о людях и прочего социального государства.

За последние несколько лет белорусские автомобилисты привыкли к «страстям по бензину», щедро приправленным разговорами о заботе со стороны государства, пишет «Салiдарнасць».

Взять пресловутое повышение цены на бензин на одну копейку.

Что обычно в этом случае говорили чиновники? Мол, цены на бензин мы повышать, конечно же, будем (а как иначе) – но сделаем мы это осторожно и аккуратно, со всей заботой о дорогом белорусском народе. Социальное государство, как никак. Одна копейка, не больше.

Или другая «санта барбара»: почему нельзя отвязать дорожный сбор от техосмотра и включить его в стоимость автомобильного топлива. Казалось бы, идея уже давно назрела. Но нет – и тут белорусские власти думают о простых белорусах. Не хотят включать сбор, чтобы, не дай бог, бензин не подорожал.

Глядя на все это, в какой-то момент можно растрогаться. Молодцы, заботятся о кошельках рядовых белорусов, как могут, сдерживают цены на бензин.

Всю эту радужную картинку перечеркивает одна фраза вице-премьера и по совместительству посла в РФ Владимира Семашко..

По его словам, дальше повышать цены на бензин в Беларуси «невозможно» и объясняет почему. Во-первых, потому что «покупательная способность граждан Беларуси не позволяет этого сделать». А, во-вторых, потому что в соседней России, с которой у нас нет границы, бензин и дизельное топливо можно купить на 8-10% дешевле!

– Если эта разница в ценах станет больше, то возникнет новая проблема массового ввоза в Беларусь из России дешевых нефтепродуктов, – говорит ту самую фразу Семашко.

Вот она, главная причина, по которой белорусские чиновники повышают цену на топливо на одну копейку. Вот почему власти так нерешительно отвязывают дорожный сбор от техосмотра. Никакой лирики, заботы о людях и прочего социального государства. Просто холодный расчет.

Остается только догадываться, сколько бы стоил бензин в Беларуси, если бы белорусские чиновники могли самостоятельно устанавливать ввозные пошлины и регулировать на него цены.