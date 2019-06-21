Медведев — Румасу: Наконец-то об «интеграции» мы говорим на одном языке 15 21.06.2019, 20:15

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К ноябрю премьер-министры собираются соглосовать все «дорожные карты».

Россия и Беларусь сблизили позиции, работая над актуализацией Договора о создании «союзного» государства. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на переговорах с Сергеем Румасом, которые прошли в расширенном составе, сообает РИА Новости.

«Коллеги <…> усиленно работали после 24 мая — нашей встречи в Москве по вопросам углубления интеграции в «союзном» государстве, — сказал премьер РФ. — В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это действительно так».

Медведев отметил, что за это время была проделана большая работа.

«Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций, вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого мои товарищи по правительству ее еще выше задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это, безусловно, так. Я проводил совещание перед поездкой к вам. Нам надо сегодня пройтись по всем вопросам, которые остаются. Там, где это будет возможно, прямо сейчас определиться, а какие-то вопросы отложить на другие консультации», — заключил российский премьер, пишет tut.by.

«Мы понимаем и слышим друг друга»

Медведев заявил, что Россия и Беларусь наконец-то «стали говорить на одном языке», однако ряд вопросов по-прежнему требует досогласования.

«Переговоры прошли хорошо: мы понимаем друг друга, слышим друг друга и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», — подчеркнул Медведев. «Это не сразу получилось», — добавил он.

По словам премьера, у двух стран есть три группы вопросов, которые необходимо решить. В первую группу он включил те, по которым у Москвы и Минска одинаковое понимание сути и сроков внедрения тех или иных решений. «Вторая группа — те вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики, которые нужно принять, или в социальной сфере, но где нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, здесь необходимы досогласования», — сказал он.

«И есть третья категория, она относительно небольшая, может, даже совсем небольшая, по которой в силу политико-юридических причин необходимо провести дополнительные консультации», — сказал премьер. Медведев заметил, что проблемы из этой третьей категории нуждаются в обсуждении и на уровне президентов. Он не стал пояснять, какие вопросы к какой категории относятся, заметив лишь, что круг проблем связан с налоговой, бюджетной, социальной, финансово-кредитной политикой.

«К ноябрю согласуем все «дорожные карты»

Сергей Румас, в свою очередь, сообщил, что к ноябрю должны быть согласованы «дорожные карты» по всем секторам экономики.

Румас сказал, что затем потребуется большая работа правительств «по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу». «Когда мы говорим об общих или даже по некоторым секторам единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь», — сказал глава белорусского правительства.

Румас пояснил, что равные условия хозяйствования предусматривают «одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила». «В конечном итоге это является конечной целью интеграции», — заявил он.

«Работа над «союзным» договором Беларуси и России завершится только тогда, когда мы изменим необратимым образом наше законодательство», — подытожил Дмитрий Медведев.