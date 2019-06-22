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В Украине загорелась электричка: люди покидали вагоны на ходу

  • 22.06.2019, 16:43

По предварительной информации загорелась проводка.

В Украине под Днепром загорелась электричка, которая направлялась в Пятихатки, пассажирам пришлось покидать дымящиеся вагоны на ходу.

Об этом сообщает "Информатор".

22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей в Пятихатки. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры во время возгорания не ждали остановки состава и прыгали из вагонов.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым распространился по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки. Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.


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