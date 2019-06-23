закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 16:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского спрута

  • 23.06.2019, 15:21
  • 2,423

Кракен существует?

Ученым удалось снять на видео гигантского кальмара, или архитеутиса. Об этом сообщает Independent.

Группа специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США записала на видео огромного спрута длиной 3−3,7 метра.

На изображениях видно, как кальмар пробирается своими щупальцами через непроницаемую тьму. Ученые же сообщают, что моллюск, вопреки ожиданиям, не является опасным монстром.

«Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей», ― рассказывают морские биологи Сонке Джонсон и Эдит Виддер.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип