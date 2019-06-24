«Люди готовы перекрыть центральную магистраль под Брестом» 3 24.06.2019, 13:18

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Власти сами вызвали бурю.

В Бресте традиционная воскресная акция против аккумуляторного завода переросла в массовое шествие, в котором приняли участие около 500 человек. Очевидцы сообщают, что во время движения колонны по центру города к протестующим присоединялись обычные прохожие.

Подробности о том, что происходит в городе над Бугом, сайту Charter97.org рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

- 500 человек на марше – это рекорд для акций против аккумуляторного завода, до этого выходило максимум 300. Почему количество людей увеличилось?

- Ответ прост: власти сами вызвали бурю своими половинчатыми заявлениями и попытками обмануть брестчан. На самом деле, ни на какие уступки в деле строительства и работы аккумуляторного завода они не идут. Чем больше исходит от них обещаний приостановить завод на время проверки, тем больше людей понимает: власти просто тянут время, отвлекают людей от площади, назначая какие-то «переговоры», чуть ли не за городом.

Фактически такую тактику они пытались применить в это воскресенье: за час до начала акции в Доме профсоюзов была назначена встреча с «мэром» Бреста Александром Рогачуком и представителем облисполкома по вопросам экологии. Инициативная группа по борьбе с аккумуляторным заводом решила, что на эту встречу никто не пойдет – и бойкот удался, зал был пустым. Конечно, власти привезли полтора десятка своих «подсадных», которые кивали им в такт головами.

Но люди понимают: власти не хотят закрывать завод, а проверки, которые они обещали провести, так и остались обещаниями. Единственный вариант в этой ситуации – это продолжать акции протеста на улицах. И акции не просто продолжаются: к ним присоединяются совершенно новые люди.

- Что говорили люди на акции в воскресенье, какие настроения у протестующих?

- Люди понимают, что инициатива сейчас – на нашей стороне, а власти понимают только язык мирного давления на площади и улицах. Пока мы решили продолжать давление традиционными акциями: кормление голубей на площади и шествия по центральным улицам города.

Но все понимают: если тактика затягивания времени со стороны властей продолжится, то формы протеста сами по себе могут стать более радикальными. Насколько я понял по настроению протестующих, акции будут вспыхивать не только в Бресте, но и за пределами города.

Может дойти до того, что если завод снова начнет в открытую работать, люди будут просто перекрывать центральную магистраль Брест – Москва напротив завода. Люди к этому готовы: такие идеи прозвучали вчера на акции протеста. Люди готовы: пока их удерживает от этого инициативная группа по борьбе с заводом, но может прийти время, что вспыхнут стихийные протесты.

Это должен понимать и «мэр» Бреста, который уже много раз солгал брестчанам насчет этого завода, и наш так называемый «губернатор». Если завод не будет закрыт раз и навсегда – протесты продолжатся, и это может быть уже совсем другая, стихийная, сила народного недовольства.

Сейчас в Бресте происходит то, о чем я говорил и раньше: если власть лжет, людей на улицы выходит все больше и больше.

- Как можно использовать опыт Бреста в других городах Беларуси?

- Секрет успеха брестчан – в хорошей организации инициативной группы, которая поначалу состояла из живущих рядом людей. Но со временем она разрослась и начала охватывать все больше простых людей, которые хотят жить в чистой окружающей среде.

В Беларуси много проблемных мест. Важно создавать по всей стране группы, которые «по интересам» для защиты своих прав. А защита прав у нас в стране возможна только после вынесения своих требований на площадь. В Бресте это получилось, и нет оснований считать, что это не получится в других городах.