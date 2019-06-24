закрыть
24 июня 2019, понедельник, 13:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Люди готовы перекрыть центральную магистраль под Брестом»

3
  • 24.06.2019, 13:18
  • 1,365

Власти сами вызвали бурю.

В Бресте традиционная воскресная акция против аккумуляторного завода переросла в массовое шествие, в котором приняли участие около 500 человек. Очевидцы сообщают, что во время движения колонны по центру города к протестующим присоединялись обычные прохожие.

Подробности о том, что происходит в городе над Бугом, сайту Charter97.org рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

- 500 человек на марше – это рекорд для акций против аккумуляторного завода, до этого выходило максимум 300. Почему количество людей увеличилось?

- Ответ прост: власти сами вызвали бурю своими половинчатыми заявлениями и попытками обмануть брестчан. На самом деле, ни на какие уступки в деле строительства и работы аккумуляторного завода они не идут. Чем больше исходит от них обещаний приостановить завод на время проверки, тем больше людей понимает: власти просто тянут время, отвлекают людей от площади, назначая какие-то «переговоры», чуть ли не за городом.

Фактически такую тактику они пытались применить в это воскресенье: за час до начала акции в Доме профсоюзов была назначена встреча с «мэром» Бреста Александром Рогачуком и представителем облисполкома по вопросам экологии. Инициативная группа по борьбе с аккумуляторным заводом решила, что на эту встречу никто не пойдет – и бойкот удался, зал был пустым. Конечно, власти привезли полтора десятка своих «подсадных», которые кивали им в такт головами.

Но люди понимают: власти не хотят закрывать завод, а проверки, которые они обещали провести, так и остались обещаниями. Единственный вариант в этой ситуации – это продолжать акции протеста на улицах. И акции не просто продолжаются: к ним присоединяются совершенно новые люди.

- Что говорили люди на акции в воскресенье, какие настроения у протестующих?

- Люди понимают, что инициатива сейчас – на нашей стороне, а власти понимают только язык мирного давления на площади и улицах. Пока мы решили продолжать давление традиционными акциями: кормление голубей на площади и шествия по центральным улицам города.

Но все понимают: если тактика затягивания времени со стороны властей продолжится, то формы протеста сами по себе могут стать более радикальными. Насколько я понял по настроению протестующих, акции будут вспыхивать не только в Бресте, но и за пределами города.

Может дойти до того, что если завод снова начнет в открытую работать, люди будут просто перекрывать центральную магистраль Брест – Москва напротив завода. Люди к этому готовы: такие идеи прозвучали вчера на акции протеста. Люди готовы: пока их удерживает от этого инициативная группа по борьбе с заводом, но может прийти время, что вспыхнут стихийные протесты.

Это должен понимать и «мэр» Бреста, который уже много раз солгал брестчанам насчет этого завода, и наш так называемый «губернатор». Если завод не будет закрыт раз и навсегда – протесты продолжатся, и это может быть уже совсем другая, стихийная, сила народного недовольства.

Сейчас в Бресте происходит то, о чем я говорил и раньше: если власть лжет, людей на улицы выходит все больше и больше.

- Как можно использовать опыт Бреста в других городах Беларуси?

- Секрет успеха брестчан – в хорошей организации инициативной группы, которая поначалу состояла из живущих рядом людей. Но со временем она разрослась и начала охватывать все больше простых людей, которые хотят жить в чистой окружающей среде.

В Беларуси много проблемных мест. Важно создавать по всей стране группы, которые «по интересам» для защиты своих прав. А защита прав у нас в стране возможна только после вынесения своих требований на площадь. В Бресте это получилось, и нет оснований считать, что это не получится в других городах.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич