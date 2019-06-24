Казус белли 4 Игорь Яковенко

24.06.2019, 22:21

2,254

Игорь Яковенко

Цена филейной части российского депутата Гаврилова.

История часто поражает несоответствием масштабов "казуса белли" и его последствий. Классический пример: масштаб личности Гаврилы Принципа с одной стороны, а с другой - 10 миллионов погибших военнослужащих, плюс 5 миллионов трупов мирных граждан, плюс 4 сгинувшие в Лету империи и неисчислимые экономические потери. Формальный повод резкого обострения российско - грузинских отношений – филейная часть православно-коммунистического депутата Гаврилова, которую ее хозяин зачем-то решил пристроить в кресло спикера грузинского парламента…

Последствия: изгнание православно-депутатской делегации россиян из Грузии, уличные волнения, политический кризис и отставка ряда грузинских руководителей. Россия, как обычно, ответила асимметрично. Во-первых, Путин запретил самолетам летать из России в Грузию и из Грузии в Россию. Российские комментаторы радостно подсчитывают потери Грузии от резкого сокращения потока российских туристов. Во-вторых, Роспотребнадзор объявил об "усилении контроля за алкоголем из Грузии в связи с ухудшившимся качеством". Внезапное "ухудшение качества" грузинского вина как обычно странным образом совпало с ухудшением риторики политиков обеих стран, а "усиление контроля" означает, что грузинского вина на российском рынке какое-то время не будет.

Грузия отвечает дистанцированием в сфере языка. В кинотеатрах перестали показывать фильмы на русском языке. Вполне вероятно, что в Грузии произойдет нечто похожее на украинскую "войну предлогов", когда до 2014 года граждане Украины в большинстве своем терпимо относились к предлогу "на" применительно к своей стране, а после оккупации Крыма этот предлог стал речевой стигмой оккупанта. Когда в разгар антироссийских протестов пророссийский актер и режиссер Роберт Стуруа заявил, что "нацисты победили" и поэтому "нет больше Грузии", то ему ответили: "Грузии больше нет, но есть Сакартвели".

Стремление избавиться от слова "Грузия", которое является русским экзонимом, то есть "внешним" названием страны, и закрепить самоназвание "Сакартвело" довольно активно проявляется уже полтора десятка лет. Год назад Литва официально отказалась от слова "Грузия" и ввела в дипломатический оборот название "Сакартвело". Если российско-грузинские отношения станут развиваться по сценарию российско-украинских, то не исключен вариант, что слово Грузия будет употребляться только в России и еще в паре-тройке никем не признанных стран.

ДОСАДА СОЛОВЬЕВА И ВСЕМИРНАЯ МИССИЯ КУРГИНЯНА

В последней декаде июня Грузия вытеснила Украину с места главного злодея российского телевизора. Все основные орудия ненависти были срочно перенацелены и били исключительно по Тбилиси, а Киеву достались жалкие остатки.

Главное чувство, которое демонстрировал Соловьев все время, пока он вел "Воскресный вечер" от 23.06.2019, было чувство досады. Когда сотрудник радиостанции "Вести.ФМ" Гия Саралидзе стал сокрушаться о том, что Россия из-за какой-то ерунды потеряла хорошие отношения с Грузией, Соловьев его прервал на полуслове. "Мы потеряли, когда в 2008 году проявили гуманизм и не взяли Тбилиси", - с грустью заявил Соловьев.

Он еще как минимум трижды обращался к этой теме - упущенной возможности уничтожить Грузию как самостоятельное государство, и всякий последующий раз расстраивался все больше. "Мы упустили простой способ решить все проблемы с Грузией – остановили танки прямо под табличкой: "На Тбилиси", - горевал Соловьев.

В отличие от Соловьева Сергей Кургинян был преисполнен оптимизма и твердой веры во всемирно-историческую миссию России. "Миссия России, - с видом древнего пророка вещал Кургинян, - состоит в том, чтобы противостоять глобальным тенденциям, а не вписываться в них!". После этой вступительной фразы, Кургинян сбился на крик, пустил пену и привычно включил припадочного: "Посмотрите на лицо Европы! Матриархат уже пришел! Христианства – нет! Россия – главное препятствие! Коммунисты подхватили знамя гуманизма! Сталин на 19-м съезде сказал, что Запад отказался от гуманизма, а мы его отстаиваем! Россия будет всегда создавать альтернативную тенденцию!".

К концу пророчества лицо Кургиняна все больше перекашивалось, а крики становились все более отрывистыми и бессвязными: "Хотите в гей-парады – идите! Вы идете в цивилизацию, которая отменила не только Господа, но и человека! У человека есть одно естественное право – на восхождение в историческом процессе! Отменена история! Отменено восхождение! Всем сказано: жуйте как скоты и живите как скоты! И помните, если будет кто-то защищать человека – это будет великая Россия, и если вы к ней не присоединитесь – вы погибнете!!".

Кликушество, столь характерное для Сергея Эрвандовича Кургиняна, было весьма распространено в России. Протопоп Аввакум в своей автобиографии дает описание кликуши, которая, когда "нападе на неё бес, учала собакой лаять, и козой блекотать, и кукушкой куковать". При Петре Первом кликуши оказались под запретом, в 19-м веке вновь расцвели. При Путине этот жанр поведения стал поощряться и оказался присущ не только таким экзотическим персонажам как режиссер Кургинян, но и таким влиятельным людям, наделенным огромными полномочиями, как глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

СУМЕРКИ РАЗУМА СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА

"Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн", - заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая во вторник 18.06.2019 в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.

"С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, например с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии", - добавил Нарышкин. "По сути, дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидами с постоянно измененным состоянием сознания. Понятно, что такие индивиды являются идеальным объектом для манипуляций, особенно если в руках у них подключенный к сети айфон", - резюмировал директор СВР.

Судя по тому бреду, который несет глава службы внешней разведки РФ, на сайте госзакупок должен в ближайшее время появиться тендер на изготовление шапочек из фольги для всех граждан Российской Федерации. У России довольно большой запас прочности состоящий из природных ресурсов и терпения россиян, но и он вряд ли долго выдержит ситуацию, при которой мозги населения подвергаются воздействию таких людей как режиссер Кургинян и телеведущий Соловьев, разведкой руководит Сергей Нарышкин, а на отношения с другими народами влияет местонахождение филейной части депутата Гаврилова.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru