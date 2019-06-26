Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский 26.06.2019, 8:39

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Фото: jazzclub.by

По неподтвержденным данным музыкант утонул.

Во вторник, 24 июня, погиб белорусский музыкант Аркадий Ивановский, последний гитарист мулявинских «Песняров». По неподтвержденным данным он утонул, сообщает tut.by.

Об этом сообщает форум поклонников «Песняров». Информацию о гибели гитариста со ссылкой на соболезнования музыкантов в соцсетях также подтверждает kp.by.

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска (передал Олег Аверин). Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», — пишет администратор форума Олег Верещагин.

26 июня в Минске в ритуальном зале на Ольшевского, 12 с 14.00 до 15.00 пройдет прощание с артистом.

Аркадию Ивановскому в августе исполнилось бы 60 лет.

Аркадий Ивановский oкончил Минский радиотехнический институт и Минский институт культуры, с 1982 года работал в эстрадных коллективах, включая группу «Тоника», ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, Белорусском государственном оркестре Михаила Финберга. В ансамбле Владимира Мулявина «Песняры» Аркадий Ивановский выступал с 1996 года. Когда в «Песнярах» произошел раскол, гитарист не присоединился к новому ансамблю «Белорусские песняры» и остался в коллективе Мулявина. Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга. С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний имени Широкова и занимался джазовыми проектами.