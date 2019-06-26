Крупнейший аквапарк и самый глубокий бассейн в мире откроются в Польше в этом году 26.06.2019, 16:07

Руководство комплекса уже объявило об открытии 450 вакансий.

Самый большой крытый аквапарк в Центральной и Восточной Европе Park of Poland и самый глубокий бассейн в мире Deep Spot, которые строятся в Мщонуве, будут введены в эксплуатацию еще в этом году, передает «Радио Польша».

Строительство крупнейшего аквапарка уже вышло на стадию отделочных работ. Также установлена система красочных горок, которая станет отличительным элементом комплекса. В дополнение к бассейнам, саунам и аттракционам, которыми могут похвастаться другие аквапарки, в Мщонуве будет функционировать симулятор серфинга.

На территории будут работать бассейны общей площадью 3,5 км², 32 горки и 10 саун. Комплекс украсят экзотическими растениями, привезенными из Малайзии, Флориды и Коста-Рики. Общая стоимость инвестиции составляет 150 млн евро. Руководство комплекса уже объявило об открытии 450 вакансий.