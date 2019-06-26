Волкер: Совет Европы отказывается от собственных принципов

Волкер: Совет Европы отказывается от собственных принципов6
- 26.06.2019, 19:03
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на фоне возвращения российской делегации в ПАСЕ заявил, что Совет Европы отказывается от собственных принципов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - написал Волкер в своем микроблоге Twitter.
Как сообщалось, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции.
Дипломат подчеркнул: хотя США не являются членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации в ПАСЕ и четко выражали свою позицию.
В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы должна принять решение о подтверждении полномочий российской делегации.