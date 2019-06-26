Волкер: Совет Европы отказывается от собственных принципов 6 26.06.2019, 19:03

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Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на фоне возвращения российской делегации в ПАСЕ заявил, что Совет Европы отказывается от собственных принципов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - написал Волкер в своем микроблоге Twitter.

Как сообщалось, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции.

Дипломат подчеркнул: хотя США не являются членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации в ПАСЕ и четко выражали свою позицию.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы должна принять решение о подтверждении полномочий российской делегации.