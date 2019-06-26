Противники аккумуляторного завода создали экологическое объединение 26.06.2019, 21:18

Учредителями объединения стали жители Бреста и Брестского района.

Представители инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» провели учредительное собрание Брестского областного экологического правозащитного объединения «ЭкоБрест».

Подробнее «Радыё Рацыя» говорит его председатель, правозащитник Роман Кисляк:

- 26 мая мы объединились под названием «ЭкоБрест». Мы решили создать организацию и создали. И подали сегодня документы на регистрацию в главное управление юстиции Брестского облисполкома. В течение месяца это заявление рассмотрят и будет принято решение - зарегистрировать, или нет. Дело в том, что происходит длительный протест, он долго длится и есть необходимость создания специальной организации, которая ускорит решение вопроса по закрытию завода и решение других экологических проблем.