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Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

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  • 29.06.2019, 8:16
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Фото: kp.ru

Утверждается, что президент РФ постоянно пьет чай.

Глава Кремля Владимир Путина пришел на совместный ужин мировых лидеров в рамках саммита G20 со своей посудой.

Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео с мероприятия, которое проходило в японском городе Осака.

На нем видно, как Путин поднимает во время тоста свою личную керамическую термокружку, в то время как остальные лидеры стран пользовались посудой, предоставленной организаторами.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — объяснил РБК поведение президента РФ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


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