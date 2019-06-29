Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом29
- 29.06.2019, 8:16
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Утверждается, что президент РФ постоянно пьет чай.
Глава Кремля Владимир Путина пришел на совместный ужин мировых лидеров в рамках саммита G20 со своей посудой.
Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео с мероприятия, которое проходило в японском городе Осака.
На нем видно, как Путин поднимает во время тоста свою личную керамическую термокружку, в то время как остальные лидеры стран пользовались посудой, предоставленной организаторами.
«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — объяснил РБК поведение президента РФ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.