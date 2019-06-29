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Мост в Генуе, где погибли 43 человека, снесли за несколько секунд

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  • 29.06.2019, 21:10
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Перед взрывом тысячи людей эвакуировали.

В итальянском городе Генуя 28 июня взорвали остатки моста Моранди, в результате обвала которого почти год назад погибли 43 человека. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

На опорах моста, а также дорожном полотне, что уцелело после обвала, эксперты установили взрывчатку. Во избежание распространения пыли, вокруг зоны взрыва разместили системы полива.

Перед контролируемым взрывом тысячи людей в этом районе, в частности, жителей соседних домов, эвакуировали.

О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста длился буквально несколько секунд.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.


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