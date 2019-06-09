Акция в Бресте: Протестующие вошли в административное здание и вызвали «мэра» на ковер 17 9.06.2019, 12:59

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В акции против завода АКБ участвовали более 200 человек.

Традиционная акция в Бресте. Люди возмущены тем, что, несмотря на результаты проверок, аккумуляторный завод начал работу. Судя по всему, власти города поняли, что протесты будут только нарастать и просят переговоров. Приглашают представителей протестующих в горисполком, сообщает телеграм-канал «Баста».

Более 200 участников. Брестчане требуют, чтобы к ним вышел «мэр» Рогачук. Участники акции требуют, чтобы в здание Брестского горисполкома пустили всех собравшихся. «На месте властей, мы бы сейчас с ними не спорили. Настроения очень решительные», - пишет «Баста».

Власти согласились пустить участников акции внутрь здания Федерации профсоюзов на площади Ленина. Встреча с городскими властями пройдет в актовом зале.

Люди уже в зале, присутствует «мэр» и другие представители городских властей.

Выступление «мэра» никого не удовлетворило. Много обещаний, неискренность, отсутствие ответов на важные вопросы. «Хватит вешать лапшу людям на уши», - кричали из зала.

Выступил местный лидер Белорусского Национального Конгресса Андрей Шарендо, который потребовал от «мэра» немедленной остановки работы завода и прекращения преследования активистов.

Встреча закончилась, в среду состоится новая - на этот раз с председателем Брестского облисполкома Лисом. Люди расходятся, часть участников организовала традиционное шествие по улицам города. Милиция никого не трогает. Люди говорят о том, что продолжающиеся более года акции протеста вынудили власти пойти на уступки.

"Сейчас нельзя отступать, нельзя верить обещаниям. Нужно требовать конкретных дествий. Поэтому мы продолжим акции - до полной остановки завода", - заявил нам один из участников встречи.