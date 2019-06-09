Япония приспособит светофоры под базовые станции 5G 1 9.06.2019, 21:20

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Это решение означает экономию средств для операторов.

В Японии собираются устанавливать базовые станции 5G на светофорах. Это решение означает экономию средств для операторов и совершенствование работы служб экстренной помощи для населения.

Правительство Японии разрешит четырем основным мобильным операторам страны устанавливать базовые станции 5G на 200 тыс. светофорах, надеясь снизить затраты и время для развертывания сетей связи пятого поколения. Мероприятие попало в проект правительственной стратегии в области ИТ, которая будет рассмотрена кабинетом министров к середине июня. Тестирование оборудования 5G на светофорах должно начаться в 2020 году и продлится до марта 2021 года, а общенациональный проект будет реализован к концу 2023 года, пишет internetua.com.

Ожидается, что для организации общенациональных сетей связи пятого поколения потребуется установка несколько сотен тысяч базовых станций. Японская "большая четверка" (NTT Docomo, KDDI, SoftBank и Rakuten) намерена до 2024 года инвестировать в свои проекты около 1,6 трлн иен ($ 14,8 млрд). Операторы часто устанавливают базовые станции на крышах домов или опорах, но большая часть доступных объектов уже используется, что требует длительных переговоров с арендодателями. Кроме того, дополнительная сложность возникает в связи с меньшим радиусом действия базовых станций, работающих в миллиметровом диапазоне.

Чтобы ускорить внедрение 5G, правительство рассчитывает использовать сеть светофоров, которая в Японии имеет более высокую плотность, чем в других странах. При этом операторам предлагают разделить с местными властями затраты на эксплуатацию таких опор. В свою очередь, муниципалитеты и ведомства смогут использовать сети для внедрения новых услуг и систем безопасности.