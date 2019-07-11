закрыть
11 июля 2019, четверг, 12:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Роман Бессмертный: У лисы надо забрать спички

  • Роман Бессмертный
  • 11.07.2019, 11:49
  • 1,074
Роман Бессмертный

Как Украине вернуть Донбасс.

И результаты украинских выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки — это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны.

Телемост — прекрасное средство коммуникации между мирно существующими обществами, а не между воюющими сторонами.

В Украине пятый год идет война с Россией. Представьте себе телемост между СССР и нацистской Германией в 1942 году — хоть телевизор и пошел в массовое производство позже. Скажете, что другие времена и другая война? Конечно. Но именно «телевизор» способен держать у власти десятилетиями режимы и уже давно стал оружием, которое попадает в мозги. Поэтому ни о каком телемосте в условиях войны не может быть и речи. Это сознательная провокация и попытка разжечь костер ненависти. Такой телемост может привести к началу полномасштабной войны.

Что нужно делать? Очевидно, что украинцы должны коммуницировать с гражданами Украины оккупированного Донбасса, а также патриотами, которые остались в АР Крым.

Что должно быть предметом обсуждения? Прежде всего, программа и план отселения на материковую Украину, ведь ситуация на оккупированных территориях ежедневно ухудшается. Также к обсуждению — программы социальной поддержки определенных категорий населения, механизмы оказания медицинской помощи, правовой поддержки. Одна из самых серьезных тем — эксгумация тел погибших. Только такое обсуждение может способствовать налаживанию механизма помощи населению. Это тяжелая и кропотливая работа, которая может длиться десятилетиями. Речь идет не о широком обсуждении (телемосты), а узкие темы (тропы). По каждому вопросу должны работать специалисты, а не рупоры-многостаночники.

Телевизор остается очень сильным оружием. К сожалению, в Украине количество «ящиков», захваченных врагом, преобладает. Почему у врага больше денег? Куда смотрят АМКУ, Национальный Совет, Министерство информполитики, суды? И результаты наших выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки — это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны.

Если раньше телевойна касалась исключительно внутренней дискуссии и политической борьбы, то теперь может охватить полмира. У лисы надо забрать спички.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип