Роман Бессмертный: У лисы надо забрать спички Роман Бессмертный

11.07.2019, 11:49

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Роман Бессмертный

Как Украине вернуть Донбасс.

И результаты украинских выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки — это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны.

Телемост — прекрасное средство коммуникации между мирно существующими обществами, а не между воюющими сторонами.

В Украине пятый год идет война с Россией. Представьте себе телемост между СССР и нацистской Германией в 1942 году — хоть телевизор и пошел в массовое производство позже. Скажете, что другие времена и другая война? Конечно. Но именно «телевизор» способен держать у власти десятилетиями режимы и уже давно стал оружием, которое попадает в мозги. Поэтому ни о каком телемосте в условиях войны не может быть и речи. Это сознательная провокация и попытка разжечь костер ненависти. Такой телемост может привести к началу полномасштабной войны.

Что нужно делать? Очевидно, что украинцы должны коммуницировать с гражданами Украины оккупированного Донбасса, а также патриотами, которые остались в АР Крым.

Что должно быть предметом обсуждения? Прежде всего, программа и план отселения на материковую Украину, ведь ситуация на оккупированных территориях ежедневно ухудшается. Также к обсуждению — программы социальной поддержки определенных категорий населения, механизмы оказания медицинской помощи, правовой поддержки. Одна из самых серьезных тем — эксгумация тел погибших. Только такое обсуждение может способствовать налаживанию механизма помощи населению. Это тяжелая и кропотливая работа, которая может длиться десятилетиями. Речь идет не о широком обсуждении (телемосты), а узкие темы (тропы). По каждому вопросу должны работать специалисты, а не рупоры-многостаночники.

Телевизор остается очень сильным оружием. К сожалению, в Украине количество «ящиков», захваченных врагом, преобладает. Почему у врага больше денег? Куда смотрят АМКУ, Национальный Совет, Министерство информполитики, суды? И результаты наших выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки — это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны.

Если раньше телевойна касалась исключительно внутренней дискуссии и политической борьбы, то теперь может охватить полмира. У лисы надо забрать спички.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»