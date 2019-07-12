«Баста»: Завод АКБ под Брестом продолжает работать

«Баста»: Завод АКБ под Брестом продолжает работать4
- 12.07.2019, 11:59
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Последние новости со свинцовой «передовой».
Несмотря на распоряжение председателя Брестской области Анатолия Лиса и посадку в СИЗО Виктора Лемешевского, завод аккумуляторных батарей по-прежнему продолжает функционировать, сообщает телеграм-канал «Баста».
На парковке полно машин, автобусы ежедневно подвозят рабочих. По ночам в цехах горит свет. В ливневке журчит щелочь. Сейчас проходит третья государственная экспертиза, завод готовят к официальному запуску. Нужно только узаконить огромные выбросы свинца и других опасных веществ, отравляющих окружающую среду и тогда все будет хорошо.
Брестские активисты Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк рассказали в видеоблоге о последних новостях со свинцовой передовой.
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