«Баста»: Завод АКБ под Брестом продолжает работать 4 12.07.2019, 11:59

1,823

Фото: media-polesye.by

Последние новости со свинцовой «передовой».

Несмотря на распоряжение председателя Брестской области Анатолия Лиса и посадку в СИЗО Виктора Лемешевского, завод аккумуляторных батарей по-прежнему продолжает функционировать, сообщает телеграм-канал «Баста».

На парковке полно машин, автобусы ежедневно подвозят рабочих. По ночам в цехах горит свет. В ливневке журчит щелочь. Сейчас проходит третья государственная экспертиза, завод готовят к официальному запуску. Нужно только узаконить огромные выбросы свинца и других опасных веществ, отравляющих окружающую среду и тогда все будет хорошо.

Брестские активисты Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк рассказали в видеоблоге о последних новостях со свинцовой передовой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.