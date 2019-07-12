Без угля и с дешевой нефтью: что сулит РФ эпоха «зеленой энергетики» 12.07.2019, 15:28

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Чем российской экономике переориентация потребителей с трубопроводного газа на СПГ.

Сроки прохождения пиков мирового спроса на уголь и нефтепродукты, согласно различным экспертным оценкам, либо уже прошли, либо пройдут в ближайшие годы. В перспективе до 2040 года единственным ископаемым источником энергии, доля которого в мировом энергопотреблении увеличится, останется газ, пишет "Немецкая волна".

При этом основная доля в международной торговле газом будет приходиться не на трубопроводное голубое топливо, а на сжиженный природный газ (СПГ). Для того чтобы адаптироваться к новым реалиям, России придется отказаться от "проектов века" и поддержки монополий, советуют аналитики.

Изменение мировой энергетической парадигмы

Эксперты констатируют: мир вступает в эру нового энергоперехода, который предполагает широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и вытеснение ископаемых видов топлива. Институт энергетических исследований (ИНЭИ) РАН совместно с Центром энергетики бизнес-школы "Сколково" представили в июне прогноз до 2040 года, согласно которому доля ВИЭ в мировой электроэнергетике может достичь через 20 лет отметки в 49%. В России же она составит к этому времени максимум 21%.

При этом сценарии традиционным энергоносителям уготована жесткая конкуренция и планомерное сокращение доли в структуре мирового энергопотребления. Ключевыми государствами, в которых уже наметился энергопереход, являются давние покупатели российских углеводородов - страны Западной Европы, в которых развитие ВИЭ является частью национальных стратегий, и ряд развивающихся стран Азии, в том числе такой стратегически важный для России партнер, как Китай.

Уголь становится пережитком прошлого

Уголь в новых реалиях оказывается одним из самых рудиментарных источников энергии. К 2040 году он может снизить свою долю в энергогенерации с 35% (в 2015 году) до 22% (это самое серьезное сокращение среди всех видов топлива). Неслучайно крупнейшие международные инвестиционные и банковские структуры в последние годы приняли решение сократить свои вложения в угольные проекты. Среди них - Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Всемирный банк.

Согласно различным сценариям, пик спроса на уголь в мире либо уже прошел, либо будет пройден в ближайшие годы. Так, по оценкам BP Rapid Transition 2019 и инновационного сценария бизнес-школы "Сколково", он был преодолен в период с 2010 по 2018 годы. По прогнозам EIA IEO 2018, BP 2019 Evolving transition и ряду других - в период с 2018 до 2025 года.

В случае реализации мирового энергоперехода потребление угля в мире к 2040 году снизится с 5,5 млрд тонн условного топлива до 4,4 млрд. Основными его покупателями останутся развивающиеся страны Азии, причем прирост потребления будет происходить за счет Индии. В Китае во всех возможных сценариях будет сокращаться спрос на уголь.

Нефть и нефтепродукты: пик спроса не за горами

Не стоит ожидать и роста мирового спроса на нефть и нефтепродукты. Тормозить его будет, в частности, электрификация транспорта. По словам научного сотрудника ИНЭИ РАН Дмитрия Грушевенко, уже сегодня в Китае стоимость владения электромобилем обходится почти в два раза ниже, чем машиной с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Всего же, по прогнозу экспертов, к 2040 году доля электромобилей в мировом автопарке может достичь трети. А доля топлива для них, полученного при переработке нефти, соответственно, может сократиться с 93% до 59%.

"В самом консервативном сценарии с рынка будет вытеснено порядка 600 млн тонн нефти (это больше добычи Саудовской Аравии на данный момент)", - отмечает Грушевенко. Ситуация усугубляется тем, что и мировые цены на нефть уже не будут высокими. В случае реализации энергоперехода баррель будет стоить около 60 долларов.

"Это равновесная цена. Реальная же рыночная цена в условиях постоянного профицита на рынке может быть на 20 и более долларов ниже. То есть уже в ближайшие годы мы можем перейти в абсолютно новую рыночную парадигму с 30-40 долларами за баррель", - считает эксперт.

Для России это влечет за собой не только высокие бюджетные риски, но и угрозу невозврата крупных инвестиций, вложенных в нефтяную отрасль. Высокие объемы добычи нефти, согласно прогнозу, сохранятся примерно до 2024 года, за этим последует снижение производства примерно с 570 млн тонн (на пике) до 410 млн тонн. До 60% объема придется добывать на "трудных" месторождениях. Рост валового экспорта российской нефти прекратится в середине 2020-х годов. К 2040 году объемы поставок могут составить всего около 215 млн тонн, причем рынком для экспорта останется только Азия.

Газ - главный шанс для российской экономики

Спрос на газ в перспективе до 2040 года будет расти. Согласно прогнозу ИНЭИ РАН и Центра энергетики бизнес-школы "Сколково", его доля в мировом энергопотреблении вырастет с текущих 22% до 25-27%. Максимально мировой спрос на газ может достичь 5,3 трлн кубометров газа. Казалось бы, России эту сулит неплохие перспективы, однако и здесь есть свои "но".

Во-первых, согласно прогнозу, основной спрос на газ будут обеспечивать страны, не входящие в ОЭСР (то есть фактически - не Евросоюз, на который рассчитаны глобальные трубопроводные проекты).

Во-вторых, традиционная добыча будет падать, а доля сланцевого газа, которым Россия фактически не занимается, расти (и достигнет в общем производстве 20% - за счет США, Канады, Мексики, Аргентины и стран Азии). В-третьих, на первые позиции выходит не трубопроводный, а сжиженный природный газ. Его доля в мировой торговле газом составит 60-65% к 2040 году.

Не вызывают большого оптимизма и цены на газ, которые, по убеждению экспертов, в течение всего прогнозного периода не достигнут уровня 2012-2013 годов. "Будет сильнейшая ценовая конкуренция между производителями и, соответственно, совсем невысокий уровень цен. В этих условиях любое инвестиционное решение требует осторожности и многовариантности.

С этой точки зрения, строящиеся сейчас Россией трубные мегапроекты - последние в истории газовой отрасли", - заявила директор Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова. По ее мнению, СПГ-проекты выглядят более перспективными, хотя и тут все не так однозначно: "Конкурентоспособность и экономическая устойчивость этих проектов во многом будет зависеть от решений государства".

Пока, напоминает замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, альтернативу трубопроводному газу, поставляемому в Европу "Газпромом", может предложить только "Новатэк", у которого себестоимость СПГ в пересчете на единицы условного топлива практически такая же, как себестоимость тысячи кубометров газа у "Газпрома".