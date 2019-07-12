США отказались от идеи Зеленского провести переговоры в Минске 3 12.07.2019, 20:47

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Представитель Госдепа заявила, что США выступают против изменения формата переговоров по Украине.

Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

Она комментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который на днях предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию на Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа, а также реакцию на эту инициативу Киева со стороны руководства России.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска" (Минских соглашений - прим.)", - заверила представитель внешнеполитического ведомства США.

По ее мнению, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом". "России необходимо делать то же самое", - считает американский дипломат. "Однако, - подчеркнула она, - изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли", утверждала сотрудник Госдепартамента США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске по урегулированию конфликта между двумя странами. Встреча должна пройти при посредничестве президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.