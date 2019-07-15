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Подробности аварии под Крупками: с рельсов сошли семь вагонов

  • 15.07.2019, 22:19
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Иллюстрационное фото

Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

На железнодорожном перегоне Крупки-Приямино в Минской области с рельсов сошли семь пустых вагонов грузового поезда №3007. Авария вызвала изменения в графике движения некоторых пассажирских поездов, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-центр Белорусской железной дороги.

Инцидент произошёл в 16:08. Всего в поезде было 89 вагонов, они шли по маршруту Орша-Минск. В пресс-службе БЖД говорят, что на место аварии отправлены восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный. Пострадавших при происшествия нет, ущерб экологии не причинён.

Движение поездов происходит по второму главному пути перегона, что повлияло на изменения в их графике. Как рассказывал Charter97.org, авария вызвала задержки в движении поездов на оршанском направлении.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса №704 Минск-Витебск отправлением из Минска в 17:04 пошёл изменённым маршрутом через Молодечно и Полоцк. Поезд межрегиональных линий эконом-класса №612 Барановичи-Витебск / Кричев отправлением из Барановичей в 15:10 движется от станции Минск-Пассажирский через Осиповичи и Могилев. Более подробную информацию о движении поездов предлагают получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

Для расследования инцидента была создана специальная комиссия.


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