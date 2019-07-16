Ученые нашли районы, где наши предки смешивались с неизвестными видами людей 2 16.07.2019, 12:16

1,831

Это точно были не неандертальцы и не денисовцы.

Анализ и сравнение ДНК современных людей уже показал, что наши далекие предки, покинув Африку, встретились с другими видами людей — неандертальцами, денисовцами, — долгое время сосуществовали и даже скрещивались с ними. Особенно активно эти процессы развивались на островах Юго-Восточной Азии, где сохранились генетические следы скрещивания еще как минимум с двумя видами родственников, пока неизвестных, сообщает naked-science.ru.

Ученые из Университета Аделаиды сообщают об этом в статье, опубликованной в журнале PNAS. Алан Купер (Alan Cooper) и Жуан Тексейра (João Teixeira) провели анализ предыдущих работ в области генетики и палеоботаники, показав, что пути сапиенсов и неидентифицированных «вымерших гоминин № 1» пересеклись на юге Азии. Позднее состоялась встреча с «вымершими гомининами № 2» в районе Филиппин, Явы, Борнео и Суматры.

«Мы понимали, что история выхода из Африки не так проста, но она оказывается еще более запутанной, чем можно было ожидать, — говорит Жуан Тексейра. — Очевидно, островная Юго-Восточная Азия была населена несколькими архаичными группами людей, возможно, живших в изоляции друг от друга вплоть до прихода современного человека. Судя по времени, их появление быстро приводило к упадку архаичных популяций».