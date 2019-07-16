Названы главные плюсы и минусы кофе
- 16.07.2019, 21:49
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Диетолог рассказала о свойствах кофе, а также сколько чашек можно пить в день.
Диетолог Светлана Фус рассказала о его свойствах в своем Instagram, а также сколько чашек можно пить в день.
Кофе - это полезный продукт питания, однако злоупотребление им может привести к побочным последствиям.
Кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.
В кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать «образование целлюлита», сообщает obozrevatel.com.
Более трех чашек в день вызывает обезвоживание.
Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.
Безопасное количество — до трех чашек в день, если при этом не пить чай.
При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар — лактозу.
Если выпили латте — это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине не рекомендуется пить кофе с молоком между приемами пищи.